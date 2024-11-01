SDÜ\'de Süleyman Demirel Paneli

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SDÜ'DE PANEL DÜZENLENDİ

Süleyman Demirel'in 100'üncü yaş günü dolayısıyla memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de anıt mezarındaki anma töreninin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda panel düzenlendi. Panele eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, 27'nci dönem Isparta milletvekili aynı zamanda Demirel'in özel doktoru ve manevi kızı Dr. Aylin Cesur, eski Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, ITSO Başkanı Metin Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. SDÜ öğretim görevlisi Muharrem Zafer Çağlar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde yol arkadaşları, Süleyman Demirel'i anlattı.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Türk demokrasi tarihine 50 yıl damgasını vurmuş değerli bir devlet adamının adını taşıyan üniversite olarak hep lider olmak zorunda olduklarını belirten bir konuşma yaptı. Rektör Saltan, Demirel'e böyle bir üniversite kazandırdığı için teşekkür etti ve rahmet diledi.

Dr. Aylin Cesur, Demirel'in 90 yıllık ömrünün 50 yılını ülkesine adadığını ve hakkaniyetli bir yönetimden hiç şaşmadığını dile getirerek, "Vefat eden siyasi liderlerin doğum günlerinde bir anma etkinliği düzenlenmez. Lakin bizim için 1 Kasım'ın ayrı bir önemi vardır. Her 1 Kasım'da Güniz Sokak'ta bulunan evinde yol arkadaşları ile toplanır 'Hangi taşın üstüne bir taş daha koyarız, hangi projeyi hayata geçiririz' bunların muhasebesi yapılırdı. İşte bu yüzden 1 Kasım bizim için anılması gereken bir tarih olarak kaldı. Kendisini rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

Öğretim görevlisi Zafer Çağlar da 2007 yılından bir hatırasını anlattı. SDÜ'nün akademik yıl açılışına katıldığı törende ilk dersi verdiği sırada salonun sıcak ve loş olması nedeniyle bazı dinleyicilerin şekerleme yaptığını fark eden Demirel'in, "Gençler rahat uyuyun ama sakın ha uyuya kalmayın" sözlerinin güne damga vurduğunu hatta o sözünün batı yerleşkesinde yer alan Demirel heykelinin altında yazılı olduğunu anlattıktan sonra sözü eski bakan Hamdi Üçpınarlar'a verdi.

Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Demirel ile uzun yıllar siyaset yapan eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, 1992 yılında Isparta'da üniversite kurulmasına ilişkin hatırasını dile getirdi. O dönem kendisi de Çanakkale milletvekili olan Üçpınarlar, Demirel'in 20 yeni üniversite kurulacağına ilişkin kararı kendilerine söylediğini ancak Çanakkale ve Niğde üniversitelerini listede görmeyince kararnameyi imzalamadıklarını anlattı. 6 yeni üniversite daha kurulması karar verilince imzaladıklarını anlatan Hamdi Üçpınarlar, "Üniversitenizin 15 gün geç kurulmasına sebep oldum özür dilerim" dedi.

Mehmet Ali Bayar da Demirel ile ilgili anılarını salondaki dinleyicilerle paylaştı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,