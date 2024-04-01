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Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 211 sandıkta yapılan seçimlerde toplam 69.954 seçmen bulunmaktadır. Açılan sandık sayısı 211 olup, açılan sandık oranı %100'dür. Kullanılan oy sayısı 51.014 olup, geçerli oy sayısı 49.024'tür. Katılım oranı ise %72,93'tür. Seçim sonuçlarına göre DEM PARTİ %46,56 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %42,77 oy oranıyla ikinci, İYİ PARTİ %4,48 oy oranıyla üçüncü ve CHP %2,76 oy oranıyla dördüncü sırada yer almaktadır. ARALIK ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %80,03'tür. AK PARTİ %45,6 oy oranıyla birinci, YENİDEN REFAH %45,11 oy oranıyla ikinci, DEM PARTİ %4,94 oy oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır. KARAKOYUNLU ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %89,66'dır. MHP %34,8 oy oranıyla birinci, BÜYÜK BİRLİK %32,07 oy oranıyla ikinci, CHP %31,77 oy oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır. TUZLUCA ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %85,02'dir. CHP %47,2 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %18,49 oy oranıyla ikinci, DEM PARTİ %15,96 oy oranıyla üçüncü sırada yer almaktadır.

01.04.2024 02:23  Güncelleme: 02:27
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MERKEZ

Toplam Sandık : 211
Toplam Seçmen : 69.954
Açılan Sandık : 211
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 51.014
Geçerli Oy : 49.024
Katılım Oranı : % 72,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,5622.827
AK PARTİÜLKÜ ÖCAL% 42,7720.968
İYİ PARTİGÜNDÜZ GÜNEŞ% 4,482.197
CHPVOLKAN KAYLAN% 2,761.352
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDOĞAN% 1,09535
DSPZİLAN KARAKUŞ% 0,49238
BTPOSMAN ASANOĞLU% 0,33162
DEVA PARTİSİTANER GENÇER% 0,3144
DİĞER% 0,29144
HÜDA PARYENER AKŞİ% 0,23112
SAADETNECMETTİN TURAN% 0,22109
TKHABDULHAKİM POYRAZ% 0,21102
BAĞIMSIZHAKAN OĞUZHAN% 0,1574
MİLLETMUSTAFA KARAKOYUNLU% 0,0736
HAK-PARŞAHİN ATMACA% 0,0524
ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 45,61.320
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ% 45,111.306
DEM PARTİSADIK ZİRA% 4,94143
MHPÜMİT OK% 1,3539
CHPBİRGÜL BAYAT% 1,0430
İYİ PARTİİBRAHİM ARAS% 0,7221
SAADETTAYYİB EMRE ERDEL% 0,4112
DEVA PARTİSİCEMAL ÇAYLI% 0,3811
TKPMEHMET BÖREKCİ% 0,216
BTPRABİA ÖZTÜRK% 0,144
HÜDA PARFERHAT ÜÇER% 0,13
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 34,8459
BÜYÜK BİRLİKBAYCAN ÇALIŞKAN% 32,07423
CHPCAFER DALGA% 31,77419
İYİ PARTİŞAHVELET YILDIRIM% 0,537
SAADETMEHMET KALABAS% 0,34
MİLLETSEVDENUR DİLARA ÖTGÜN% 0,233
DEVA PARTİSİBARIŞ ÜSTÜNDAĞ% 0,233
YENİDEN REFAHBATUHAN SALDUZ% 0,071
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMAL KURNAZ% 47,22.565
AK PARTİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 18,491.005
DEM PARTİİSMET İLKUTLU% 15,96867
YENİDEN REFAHALİ ERDEM SEVİLMİŞ% 9,44513
MHPSİNAN KELAT% 2,15117
DEVA PARTİSİSUAT ŞANA% 1,97107
SAADETMEHMET EMRE KUTLUCA% 1,7796
İYİ PARTİCAFER AYTEKİN% 1,6288
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 1,476

Kaynak: AA

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