Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Uğurlama Töreni Düzenlendi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Ankara'da düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile birlikte Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.