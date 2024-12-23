Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehit Ailelerinin Her Zaman Yanındayız" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehit Ailelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehit Ailelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2020 yılında Suriye’de şehit düşen İbrahim Halil Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti. Anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz’e bir kez daha başsağlığı dileklerini ileten Yılmaz, “Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize minnettarız” dedi.

23.12.2024 14:56  Güncelleme: 15:49
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2020 yılında Suriye'de şehit düşen İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti. Anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz'e bir kez daha başsağlığı dileklerini ileten Yılmaz, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize minnettarız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Şubat 2020 tarihinde 4 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün ailesini evlerinde ziyaret etti. Anne Süreyya Açıkgöz ve baba Hasan Açıkgöz'e taziye dileklerini ileten Yılmaz, aileyle bir süre sohbet etti.

Yılmaz, daha sonra ailesi tarafından müzeye dönüştürülen şehidin odasını gezdi. Hatıra defterine duygularını kaleme döken Yılmaz, vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Yılmaz, "Süreyya Hanım ve Hasan Bey, bizlere şehidimizin emaneti. Her daim ziyaret ederek hayır dualarını alacağız. Duygularımızı hangi sözcüklerle anlatsak çok hafif kalacaktır. Bizler şehitlerimize her zaman minnettarız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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