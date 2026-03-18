Selçuklu Bal Helvası Bayram Sofralarında
18.03.2026 09:29
Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Selçuklu dönemine ait bal helvasını bayram sofralarına sunuyor.

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde uygulamalı hazırlanan Selçuklu Dönemi'ne ait bal helvası, bayram sofralarına alternatif tatlı olarak taşınıyor. Enstitü Müdürü Emine Erkal, "Amacımız, kadim tariflerimizden birini geleceğe taşımak. Bu tatları çocuklarımız da bilsin, bayramlarda hep birlikte paylaşalım" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde diyetisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikte, Selçuklu Dönemi'nden günümüze ulaşan bal helvası hazırlandı. Coğrafi işaretli Manavgat susamı ile yerel ürünlerin kullanıldığı etkinlikte un, tereyağı ve bal temelinde hazırlanan geleneksel tarif anlatıldı. Programa katılan diyetisyenler hem uygulamaya katıldı hem de tatlının tarihsel geçmişi ve beslenme açısından değerlendirmesini yaptı.

UZUN SÜRE DAYANIYOR

Enstitü Müdürü Emine Erkal, "Bu helvamız, Selçukluların kullandığı kadim helvalardan biri. Özellikle bayram, düğün, toy ve şenlik gibi özel günlerde yapılırdı. Doğal olarak yetişmiş badem ve ceviz gibi kuruyemişler sade yağ veya tereyağında kavruluyor ardından bal eklenerek hazırlanıyor. Uzun süre dayanması da en büyük avantajlarından biri. Aynı zamanda sütten meydana gelen sade yağ veya tereyağı, tatlının vitaminsel değerini de artırıyor. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü olarak amacımız, kadim tariflerimizden birini geleceğe taşımak. Bu tatları çocuklarımız da bilsinler, bayramlarda ve özel günlerde bu kadim mirası hep birlikte paylaşalım, tadalım" dedi.

'KALORİ DEĞERİ YÜKSEKTİR'

Diyetisyen Arman Ünsal ise "Atalarımız bu tatlıyı özellikle savaştan önce ve iftarda tüketirdi. En büyük avantajlarından biri şeker yerine bal kullanılmasıdır. Un kavrulduktan, soğumaya bırakıldıktan sonra bal pişirilmeden eklenir, bu sayede balın besin değeri korunur. İçeriğinde un, tereyağı, susam, ceviz ve badem olduğu için kalori değeri yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrolü önemli. Sağlıklı bir içerik olsa da miktarına dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

'BAYRAM SOFRALARINA ÇOK YAKIŞACAK'

Bal helvasının özellikle ramazan ve bayram sofraları için iyi bir alternatif olabileceğini aktaran diyetisyen Damla Şeyma Yurtkulu, "Oruçla birlikte artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir tatlı. Aynı şekilde bayramlarda güzel bir alternatif olacaktır. İçeriğinde bal, sade yağ, ceviz ve coğrafi işaretli susam bulunuyor. Bu nedenle bayram sofralarına da çok yakışacaktır. Bayram tatlıları tüketilirken porsiyon kontrolü çok önemli. Ara öğünlerde tüketip, kefir veya yoğurt gibi besinlerle dengelemek tokluk süresini uzatır ve kan şekeri yükselmelerini önleyebilir" dedi.

'RAFİNE ŞEKERLİ TATLILARA DOĞAL ALTERNATİF'

Bal helvasının geçmişten günümüze ulaşan önemli bir mutfak mirası olduğunu kaydeden uzman diyetisyen Müge Canbazoğlu, "Bu tatlı aslında geçmişten günümüze gelen miraslardan biri. Zamanın şartlarına göre tasarlanmış. Doğal içerikleri sayesinde günümüzdeki rafine şekerli tatlılara göre çok daha mantıklı bir alternatif olabilir" dedi. Selçuklu bal helvasının günümüzde de rahatlıkla tüketilebileceğini belirten uzman diyetisyen Cenk Yiğit Güneş, "Bayramda şerbetli tatlılar yerine Selçuklu bal helvası tercih edilebilir. Doğal bal içerdiği için rafine şeker içermez ve bu yüzden daha sağlıklı bir şekilde tüketebiliriz" diye konuştu. Tarifte balın sonradan eklenmesinin önemli olduğunun altını çizen diyetisyen Gizem Miskutular, "Balı yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekiyor. Bu sayede besin değeri korunuyor ve sağlık açısından daha doğru bir yöntem ortaya çıkıyor" dedi.

'PORSİYON KONTROLÜ SAĞLANMALI'

İnsülin direnci yüksek kişilerin bu tarifi tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan diyetisyen Ezgi Yarış da "Bu tatlı içeriği açısından biraz daha şeker oranı yüksek olduğu için özellikle şeker hastalarına, insülin direnci yüksek olan hastalara çok fazla tavsiye edilmemeli. Ama içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tavsiye ediliyorsa da mutlaka porsiyon kontrolü sağlanmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İBB davasında 6. gün İtirafçı, “Vali Gül“ iddiasından 180 derece döndü İBB davasında 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
İran’ı yıkan haber Bir komutan daha öldürüldü İran'ı yıkan haber! Bir komutan daha öldürüldü
Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp... Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Kadıköy’ü protesto korkusu sardı Kadıköy'ü protesto korkusu sardı
Osimhen yarışı fena kızıştı 10 milyon daha veren formayı giydirir Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
’’Galatasaray’ın harika bir takım değil’’ diyen Carragher fena çark etti Son sözleri komedi ''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi Bakan Şimşek son noktayı koydu Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu
En son mitingdeydi Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı En son mitingdeydi! Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı?
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
08:24
Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi
Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi
08:23
Bayramda plan yapanlar dikkat Kar ve sağanak geliyor
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor
07:41
İran’ın gölge lideri Laricani’nin öldürüldüğü ev görüntülendi
İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:05
ABD’li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
05:17
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
01:14
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
