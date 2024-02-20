Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen avukat Feyza Altun serbest bırakılırken, karar sonrası ilk görüntüler de geldi. Kendisini takip eden ve destek verenlere teşekkür eden Altun, "Türkiye her zaman laik kalacak" dedi.

20.02.2024 10:30  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınıp tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen avukat Feyza Altun adli kontrol, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola giderek imza atması ile şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası mahkeme koridorlarında kendisine destek verenlere teşekkür eden Altun, "Türkiye her zaman laik kalacak" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

KÜFÜRLÜ ŞERİAT PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Avukat Feyza Altun, dün Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" diyerek karşılık verdi. Altun bir süre sonra tweeti sildi ancak tepkiler dinmedi.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

TEPKİLER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Ünlü avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan ve Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Altun adli kontrol, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kararın ardından mahkeme koridorlarında kendisini takip edip destek verenlere teşekkür eden avukat Feyza Altun ilk mesajında "Türkiye her zaman laik kalacak" ifadesini kullandı.

Serbest bırakılan Feyza Altun\'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak

Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Necati Kaya: Helal sana Cumhuriyetin cesur kadını. 151 365 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Sizinde laikknizinde 232 137 Yanıtla
  • cemal aslan: Elbette bu ülke laik Türkiye Cumhuriyeti. Laik olmak insanların kutsallarına sövmek için hak vermez. 231 49 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Çok saçma ya laik diye küfür etmek mi gerekiyor? O zaman herkes birbirine küfür etsin laiklik bu ise kalsın o zaman herkesin dinine saygı duyacaksın duymaz isen senin yaptığın gibi yaparlar. Ve gelinen duruma bak ne işlerle uğraşıyoruz ya teknoloji üretim geliştirme varken bi safsatanın ettiği küfür ortalığı karıştırdı boşa zaman kaybı oldu. 183 29 Yanıtla
  • Atilla Ata: Boş insanlar boş düşünceler. Bu tip insanlara bakın, ya sanatçı müsveddesidir ya da şöhretperesttir. Türkiye Cumhuriyetine hiç bir katkısı hiç bir üretimi olmayan insanların düşünceleri. 153 25 Yanıtla
  • Necati Kaya: Hoşttt 60 52
  • hüseyin şen: parayla besledikleri trol ordusu yerine inek beslense bu ülkeyede bu halkada daha faydası olurdu o trol ordusu sayesinde bunlar da reklam yapmış oldu klavye başında biri laf desinde binlerce asalak hemen saldırsın diye var 50 17
  • Suat genç: Maske diye kullanıyor sen bu Cumhuriyet kadını dediğin ne haltlar işlemiş twitter hesabın varsa bunu iyi oku @sehersultan1912 23 7
  • Şbn Şbn: Sen doğru Hollandaya nolduğun belli değil orda kendine yer edinirsin çağdaşça 20 7
  • İSMAİL SOLMAZ: beğenmiyorsan yasama ülkemde 4 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor
    00:19 Acun bombayı patlattı! Ronaldinho Survivor'a geliyor

    Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.

  • Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
    00:13 Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.

  • CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi
    20 Şub CHP, yönettiği Saruhanlı'da belediye başkan adayının başvurusunu yetiştiremedi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.

  • Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı
    20 Şub Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı
    20 Şub İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı
    20 Şub İsrail, Gazze Şeridi'nde Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı

    İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.

  • Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız
    20 Şub Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.

  • Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
    20 Şub Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

    YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2024 06:47:12. #1.13#
SON DAKİKA: Serbest bırakılan Feyza Altun'dan ilk açıklama: Türkiye her zaman laik kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement