Serik'te Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Serik'te Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Serik\'te Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine ve iş yerlerinin su altında kalmasına neden oldu. 125,7 kilogram yağışla, Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci merkez oldu.

22.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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ANTALYA'da 'turuncu' kod uyarısı yapılan 6 ilçeden Serik'te sabah şiddetlenen yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, iş yerlerini su bastı. Son 24 saatte 125,7 kilogram yağışla Türkiye genelinde en fazla yağış alan ikinci merkez olan Serik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Valiliği tarafından aşırı yağış beklentisiyle 'turuncu' kod uyarısı yapılan 6 ilçeden Serik'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Serik ilçesine 125,7, Manavgat'a 106, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ne 83,5, Alanya ilçesi Keşefli Mahallesi'ne 77,3, Kaş ilçesine 73,2 kilogram yağış düştü. Türkiye genelinde son 24 saatte Muğla'nın Ortaca ilçesinin ardından Serik ilçesi en fazla yağış alan merkez olarak kayıtlara geçti. Ortaca'ya 24 saatte 149,3 kilogram yağış düştü.

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde yoğunlaştı. Bazı cadde ve yollarda su birikintisi oluştu. Atıkların mazgalı tıkaması nedeniyle su dolan cadde ve Çınaraltı Meydanı'ndaki bazı iş yerleri zarar gördü. Su birikintileri nedeniyle caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki birikintide bir servis aracı arızalanıp, yolda kaldı. Çınaraltı Meydanı'nı çevreleyen dükkanlardan 5'i ve Okudan Pasajı'ndaki yaklaşık 50 iş yerini su bastı. Esnaf sabah erken saatlerde dükkanlardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Berber işleten Yenimahalle Muhtarı Veli Karasu, "Sabah dükkana geldiğimde yağıştan dolayı pasaj içerisinde iş yerlerine su dolduğunu gördük. Esnaf arkadaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına ve pasaja dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor. Maddi zarar oluştu. Can kaybının olmaması sevindirici." dedi.

Pasajdaki esnaflardan İbrahim Tatar, "Sağanak sonrası pasajımıza ve dükkanlarımıza su doldu. İmkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Her kış yağmur yağdığında aynı sıkıntıyı yaşıyorduk ve bu kış da yaşamaya başladık. İş yerlerimizde maddi hasar var. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Çınaraltı Meydanı'ndaki esnaflardan İskender Özdemir, su dolan iş yerindeki maddi hasardan dolayı kaymakamlık ve belediyeden destek beklediğini söyledi. Meydanda dükkana su basan esnaflardan Ahmet Kara da yağmur suyunu tahliye etmek için çaba sarf ettiklerini ve maddi zarar nedeniyle üzüntülü olduğunu anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi ekipleri de gece saatlerinden itibaren yağış nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alıp, su basan cadde ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serik'te Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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