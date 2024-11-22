Şerzan Kurt Davasında Polis Memuruna Hapis Cezası

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MUĞLA'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) 2010 yılında ölümüne ilişkin davada polis memuru Gültekin Şahin'e verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 3'üncü kez bozulurken, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'de görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şahin'e bu kez de 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Muğla'da 12 Mayıs 2010 tarihindeki öğrenci eylemleri sırasında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt, tabanca ile omzundan vuruldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, yaşamını yitirdi. Kurt'u vurduğu iddiasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de görevli polis memuru Gültekin Şahin tutuklandı. Şahin hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Olası kasıtla nitelikli adam öldürme' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, güvenlik nedeniyle davanın Eskişehir'de görülmesine karar verdi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davalarda verilen 8 yıl, 16 yıl ve 7 yıl 6 aylık hapis cezaları, Yargıtay tarafından 3 kez bozularak geri gönderildi. Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin dava 4'üncü kez Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına yargılama sırasında emekli olan polis memuru Gültekin Şahin ile avukatı katıldı.

'YAKLAŞIK 6,5 YIL CEZAEVİNDE KALDIM'

Duruşmada yeniden savunma yapan Gültekin Şahin, suçlamayı kabul etmeyerek, "Bu suçlamanın üst sınırı 5 yıl olmasına rağmen bu dava nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl cezaevinde kaldım. Tutukluyken bile yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adli kontrol en fazla 3 yıl uygulanabiliyorken, hala adli kontrol tedbirlerim devam ediyor. Bu dava yüzünden mesleğimi de erken bırakmak zorunda kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Eskişehir 1'Şnci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz sanık Gültekin Şahin'e 'Bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

'BENİM MÜVEKKİLİM BU SUÇU İŞLEMEDİ'

Sanık avukatı Erol Halka, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davanın 14 yıldır sürdüğünü ifade eden Halka, "Müvekkilim Gültekin Şahin, emekli polis memuru. 14 yıl boyunca yargılandı. Bizim başından beri iddia ettiğimiz şey, Şerzan Kurt'un katillerinin dışarıda dolaşma keyfiyetiydi. Çünkü benim müvekkilim iyi bir şekilde incelendiğinde yine görülecektir ki bu suçu işlemedi. Ama süreçler esnasında heyetler değişti, delil durumu yeterli düzeyde ele alınamadı, belli ihmallere uğradı. Biz de üzgünüz. Çünkü bir aile, genç bir evladını yitirdi. Keşke gerçek faillere ulaşılmış olsaydı" dedi.

'ADALET BİRAZCIK TESELLİ ETTİ'

Gültekin Şahin de "Baştan beri söylediğimiz gibi bizim bu davayla illiyet bağımız yoktu. Bunu söyledik. Adalet tam tecelli etmese de birazcık teselli etti. Ama yine de bizim hak ettiğimiz karar, bu değildi. Tamamen beraatimizin verilmesi gerekiyordu. Ama adalet dediğim gibi neresinden dönülürse kardır hesabıyla karar verdi" diye konuştu.