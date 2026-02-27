Sevgililer Günü'nde Eşinden Böbrek Nakli - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde Eşinden Böbrek Nakli

Sevgililer Günü\'nde Eşinden Böbrek Nakli
27.02.2026 09:59
Antalya'da Fatma G., eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu. Hakan G. aşkına hayat hediye etti.

ANTALYA'da yaklaşık 8 yıl önce kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan, 2 yıldır da diyalize giren Fatma G. (38), Sevgililer Günü'nde eşi Hakan G.'nin (40) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu. Fatma G., "Eşim sadece hediye vermekle kalmadı, ikimizin de ömrüne ömür kattı" dedi.

Antalya'da yaşayan Fatma G.'ye, 2018 yılında kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 yıldır ilaç ve diyaliz tedavisiyle yaşamını süren Fatma G.'nin durumunun ağırlaşması ile nakil olmasına karar verildi. Fatma G., eşi Hakan G.'nin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu. Organ nakli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Prof. Dr. Arif Aslaner ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

'BAZI DEĞERLERİM ÇOK YÜKSEK ÇIKTI'

Mesleğinin cankurtaranlık olduğunu ancak rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını belirten Fatma G., "Rahatsızlığım yaklaşık 8 yıl önce başladı. O dönem görev başındaydım, bir otelde havuz kenarında çalışıyordum. Bir gün kendimi kötü hissettim. Önce güneş çarpması sandım çünkü mesleğimiz gereği sık karşılaştığımız bir durumdur. Otelin doktoruna gittiğimde tansiyonumun çok yükseldiğini, kritik bir durumda olduğumu ve şoka girebileceğimi söyledi. Hemen hastaneye yönlendirildim. Hastanede yapılan tetkiklerde bazı değerlerimin çok yüksek olduğu ve bunun böbrek fonksiyonlarındaki bozulmadan kaynaklanabileceği ifade edildi" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRATICI BİR DÖNEMDİ'

8 yıl ilaç ve diyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Fatma G., "Üçüncü evre böbrek hastası olduğumu öğrendim. Tedaviye başladık ancak erken teşhis konulamadığı için hastalık ilerledi. Yaklaşık 6 yıl ilaç tedavisiyle süreci yürüttüm. Ancak böbrek fonksiyonlarım daha da düştüğü için diyalize başlamak zorunda kaldım ve 2 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüm. Hem bedenen hem ruhen hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir dönemdi. Hayatınızın pek çok alanında kısıtlanıyorsunuz. İstediğiniz gibi gezemiyor, yiyip içemiyor, sevdiklerinizle dilediğiniz gibi vakit geçiremiyorsunuz. Çünkü hayatınız, tedavi saatlerine bağlı hale geliyor" diye konuştu.

'BÖBREĞİNİ VERMEK İSTEDİ VE BENİ İKNA ETTİ'

Eşi Hakan G.'nin donör olmak istediğini kaydeden Fatma G., "Eşim, 'Artık yeter, bundan sonraki yıllarımızı böyle yaşamayalım' dedi. Ben aslında onun da zorluk yaşamasını istemediğim için kadavradan organ beklemeyi düşünüyordum. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil; bir günde çıkan da var, 16 yıl bekleyen de. Eşim böbreğini vermek istedi ve sonunda beni ikna etti. Bu, hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye oldu. 14 Şubat'a denk gelmesi de ayrı bir anlam kattı. Sadece bana bir hediye vermekle kalmadı, ikimizin de ömrüne ömür kattı. Belki de bu tedavi süreci nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız hayallerimizi, sahip olamadığım evlatlarımı ve birlikte yaşayacağımız yılları bana geri verdi" dedi.

'SÜREÇ GÖZÜMÜZDE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ KADAR ZOR DEĞİL'

Eşi Fatma G. ile zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Hakan G. ise "Bunu yaşayan bilir. Hem fiziksel hem de duygusal olarak yıpratıcı bir dönemdi. Bir noktadan sonra artık 'Bu durumu nasıl idare edebilirim?' demekten öteye geçmem gerektiğini hissettim ve organ bağışı kararım böyle şekillendi. Bu kararı bilinçli ve gönülden aldım. Sonuna kadar da arkasındayım. Organ nakli sürecini denemek istedik. Uyumluluk testlerinden geçtik. Sonuçların olumlu çıkması bizi inanılmaz mutlu etti. 14 Şubat'ta birçok insan eşine çiçek ya da farklı hediyeler alır. Bense eşime yeni bir hayat hediye etmek istedim. Birlikte yaşayamadığımız, ertelemek zorunda kaldığımız günleri yeniden yaşayabilmek istedim. Bu süreç gözümüzde büyüttüğümüz kadar zor değil" diye konuştu.

'İYİ GÜNDE VE KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTE OLACAĞIMIZA SÖZ VERDİK'

Naklin ardından yeni hayatlarına başladıklarını belirten Hakan G., "İnsan gerçekten gönülden inandığında ve sevdiği için adım attığında her şey çok daha hızlı ve güçlü ilerliyor. Eşimle mutlu bir evlilik sürdürüyoruz. İyi günde de kötü günde de birlikte olacağımıza dair söz verdik. Kötü günlerimiz uzun sürdü ama biz iyi günlerin peşinden koşmaya karar verdik. 'Ben verici olacağım' dediğim an aslında o sözü bir kez daha tutmuş oldum. Şimdi ikinci baharımızı yaşamak, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek için yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

'SÜREÇ OLDUKÇA İYİ İLERLEDİ'

Operasyonu ekibiyle gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, "Fatma Hanım 8 yıllık kronik böbrek yetmezliği hastasıydı. Son 2 yıldır düzenli olarak kontrollerine geliyordu. Eşi böbreğini bağışladı ve gerekli değerlendirmelerin ardından eşinden alınan böbrekle Fatma Hanım'a nakil gerçekleştirdik. Nakil ameliyatı sorunsuz geçti. Bir hafta önce taburculuğunu planlamıştık ve nakilden sonraki süreç de oldukça iyi ilerledi. Bugün kontrole geldiler ve gayet mutlular. Naklin eşinden yapılmış olması durumu daha da anlamlı kılıyor. Ayrıca ameliyatın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmesi, bu süreci onlar için çok özel bir hatıraya dönüştürdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kronik Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Sevgililer Günü, Antalya, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde Eşinden Böbrek Nakli - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde Eşinden Böbrek Nakli - Son Dakika
