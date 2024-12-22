Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı

Geniş Video İzle

Seyhan Belediyesi, Tellidere Düğün Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal belediyecilik anlayışıyla eşit hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Açılışa katılan milletvekilleri ve vatandaşlar, düğün salonunun Seyhan'a kazandırılmasından dolayı teşekkür etti.

22.12.2024 15:20  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oya Tekin, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkın olanı hiçbir ayrım yapmaksızın halkımıza eşit bir şekilde dağıtarak hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu, tören ile hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği halkın olan kısıtlı kaynakları, halkın yararına olan hizmetler için kullandıklarını söyledi. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe örgütü, mahalle muhtarları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

"Halkımızın yararına olan hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Ülkenin içerisinde bulunduğu derin yoksulluğun farkında olduklarını belirten Oya Tekin, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkın olanı hiçbir ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde dağıtarak vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda Seyhan'ımızda düğün salonuna ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. İlk olarak Tellidere Düğün Salonu'muzun açılışını gerçekleştirdik. Halkımızın yararına olan hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bizleri bu önemli açılış töreninde yalnız bırakmayan genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, örgüt temsilcilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşımızın yararına olacak hizmetlerimiz sürecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da "Seyhan Belediye Başkanı'mız Oya Tekin hizmetlere doyamıyor. Kent lokantalarının ardından düğün salonu açılışı gerçekleşti. Kadın Belediye Başkanımızı kutluyorum. Vatandaşımızın yararına olacak hizmetlerimiz sürecek. Bu hizmetlere el birliğiyle sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Tellidere Mahallesi Muhtarı Cemile Girici de düğün salonunun Seyhan'a kazandırılmasından dolayı Tekin ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk düğün yapıldı

Tellidere Düğün Salonu'nda ilk düğün ise Mahalle Muhtarı Cemile Girici ve Meclis Üyesi Mehmet Girici'nin evladının düğünü ile gerçekleşti. Genç çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de şahitlik yaptı.

Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı
Kaynak: ANKA

Seyhan Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Oya Tekin, Belediye, Politika, Güncel, Seyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:33:16. #1.11#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.