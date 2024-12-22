Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu Hizmete Açıldı

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(ADANA)- Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oya Tekin, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkın olanı hiçbir ayrım yapmaksızın halkımıza eşit bir şekilde dağıtarak hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi Tellidere Düğün Salonu, tören ile hizmete açıldı. Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği halkın olan kısıtlı kaynakları, halkın yararına olan hizmetler için kullandıklarını söyledi. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe örgütü, mahalle muhtarları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

"Halkımızın yararına olan hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Ülkenin içerisinde bulunduğu derin yoksulluğun farkında olduklarını belirten Oya Tekin, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği halkın olanı hiçbir ayrım yapmaksızın eşit bir şekilde dağıtarak vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda Seyhan'ımızda düğün salonuna ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. İlk olarak Tellidere Düğün Salonu'muzun açılışını gerçekleştirdik. Halkımızın yararına olan hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bizleri bu önemli açılış töreninde yalnız bırakmayan genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, örgüt temsilcilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşımızın yararına olacak hizmetlerimiz sürecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da "Seyhan Belediye Başkanı'mız Oya Tekin hizmetlere doyamıyor. Kent lokantalarının ardından düğün salonu açılışı gerçekleşti. Kadın Belediye Başkanımızı kutluyorum. Vatandaşımızın yararına olacak hizmetlerimiz sürecek. Bu hizmetlere el birliğiyle sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Tellidere Mahallesi Muhtarı Cemile Girici de düğün salonunun Seyhan'a kazandırılmasından dolayı Tekin ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk düğün yapıldı

Tellidere Düğün Salonu'nda ilk düğün ise Mahalle Muhtarı Cemile Girici ve Meclis Üyesi Mehmet Girici'nin evladının düğünü ile gerçekleşti. Genç çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de şahitlik yaptı.