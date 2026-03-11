Siber Zorbalık Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siber Zorbalık Paneli Düzenlendi

Siber Zorbalık Paneli Düzenlendi
11.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, siber zorbalık üzerine panel düzenleyerek önlem stratejilerini ele aldı.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 'Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim İçi Tehlikeler: Okullar İçin Önleme Eğitimi' adlı panel düzenlendi. Programda konuşan İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, "Teknoloji artık hayatımızın bir zemini haline geldi ve bütün ilişkiler, yaşam büyük ölçüde bu ortamda akıyor. Bu nedenle fiziksel gerçeklikte karşı karşıya olduğumuz zorbalık meselesinin sanal ortama taşınması da kaçınılmaz bir durum. Bu noktada siber zorbalık çok daha acımasız da olabiliyor. Çünkü insanlar sanal ortamlarda, fiziksel ortamlara göre daha cesur davranabiliyorlar. Bu nedenle çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Bu tür sorunlar artık evlerin içine, hatta odalara kadar girmiş durumda" dedi.

Panel, üniversitenin Bakırköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Uzmanlar eğitim programında siber zorbalık, çevrim içi riskler ve okullarda önleyici yaklaşımlar ele alındı.

Programın açılışının ardından Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christine Bhat, 'Siber Zorbalık ve Diğer Çevrim içi Tehlikeler: Okullar için Önleme Eğitimi' başlıklı sunum yaptı. Çevirmen ve moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz ile Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akmeşe üstlendi. Bhat, özellikle öğrencilerin dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskler, siber zorbalığın etkileri ve okullarda uygulanabilecek önleyici stratejiler hakkında bilgi verdi.

PROF. DR. YÜKSEKTEPE: ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADA DAHA FAZLA KORUNMAYA İHTİYACI VAR

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, dijital dünyanın çocuklar için hem fırsatlar hem de riskler barındırdığına dikkat çekerek, "Siber zorbalık ve çevrim içi tehditler bunların başında geliyor. İletişim elbette bir ihtiyaç. Ancak hiç olmadığımız kadar çok mesaj, çok farklı kanallardan ve farklı göndericilerden gün içinde hayatımızın içinde yer alıyor. Bu iletişim süreci, biz yetişkinlerin dünyasında bile kontrol edilmesi zor bir akışa dönüşmüş durumda. Bu noktada çocukların bu süreçte daha fazla korunmaya ihtiyaçları var. Burada ise en büyük sorumluluk aileler kadar biz eğitimcilere de düşüyor. Biz bilgilendikçe, okullar rehberliğinde güçlendikçe onlara daha sakin ve güvenilir alanlar açabileceğiz. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak üstlendiğimiz bu sorumluluk bizim için güçlü bir mirasın devamıdır. Kültür, çocukların korunması ve geliştirilmesini üst değer olarak benimsemiş bir eğitim kurumunun markasıdır" diye konuştu.

PROF.DR.ALİM KAYA: SİBER ZORBALIK SANAL ORTAMDA DAHA ACIMASIZ OLABİLİYOR

Son yıllarda okullarda zorbalığın önemli başlıklardan biri haline geldiğini aktaran İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya ise "Siber zorbalık ise bunun bir alt başlığı olarak çağımızın gelişmeleriyle oldukça uyumlu bir konu. Çünkü artık hayatın büyük bir kısmı sadece reel ve fiziksel ortamlarda değil, aynı zamanda sanal ve dijital ortamlarda da geçiyor. Dolayısıyla bu sadece bir teknoloji meselesi olmanın ötesinde. Teknoloji artık hayatımızın bir zemini haline geldi ve bütün ilişkiler, yaşam büyük ölçüde bu ortamda akıyor. Bu nedenle fiziksel gerçeklikte karşı karşıya olduğumuz zorbalık meselesinin sanal ortama taşınması da kaçınılmaz bir durum. Bu noktada siber zorbalık çok daha acımasız da olabiliyor. Çünkü insanlar sanal ortamlarda, fiziksel ortamlara göre daha cesur davranabiliyorlar. Bu nedenle çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Bu tür sorunlar artık evlerin içine, hatta odalara kadar girmiş durumda. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir başlık" ifadelerini kullandı.

'LİTERATÜR ORTAOKUL DÖNEMİNDE DAHA YAYGIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Prof. Dr. Kaya, siber zorbalığın bazen daha sert sonuçlar doğurabildiğini belirterek "Literatür, ortaokul döneminde bu tür olayların çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Aslında okullarımızın her birinde bu konuyla ilgili krize müdahale ekipleri ve mücadele birimleri bulunuyor. Başta okul yöneticilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz olmak üzere birçok kişi bu sürecin içinde yer alıyor. Rehber öğretmenlerimiz, bu meselenin sadece görünen tarafını değil, arka yüzünü de bilen ve öğrencilerle daha yakın etkileşim halinde olan kişiler. Dolayısıyla onların bu konudaki becerilerini ve bilgilerini artırmak bizim önceliklerimiz arasında. Eğer bu kapasiteyi artırabilir ve okullarda daha güvenli, psikolojik iklimi daha pozitif bir ortam oluşturabilirsek, bu tür zorbalıkların da önlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

ORD.PROF. POYRAZLI: DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SİBER ZORBALIĞIN İŞARETİ OLABİLİR'

Teknolojinin gelişmesiyle siber zorbalığın giderek yaygınlaştığını söyleyen Penn State Harrisburg Üniversitesi'nden Ord. Prof. Dr. Şenel Poyrazlı da "Bu konuda bilgi sahibi olduktan sonra gerekli önlemleri almak ve çocukları korumak büyük önem taşıyor. Önceden zorbalık daha çok birebir ve fiziksel ortamlarda gerçekleşirken, bugün teknolojik imkanların artmasıyla siber zorbalık çok daha yaygın hale geldi. Çocuklarımızı ve öğrencilerimizi en iyi şekilde koruyabilmek için öncelikle bu konudaki bilgi düzeyimizi artırmamız gerekiyor. Genellikle anne babalara şu tavsiyede bulunuyorum: Çocuğunuzda bir davranış değişikliği olup olmadığına dikkat edin. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklar çoğu zaman bazı belirtiler gösterir. Örneğin içine kapanabilir, depresyon eğilimi gösterebilir, iştahları azalabilir. Bazı çocuklar sessizleşirken bazıları daha agresif davranışlar sergileyebilir. Bu tür davranış değişiklikleri fark edildiğinde ebeveynlerin mutlaka 'Ne oldu, neden oldu?' sorularının yanıtını araması gerekir. Elbette her ailede ve her çocukta yöntem farklı olabilir ancak çoğu zaman siber zorbalığa maruz kalan çocuklar davranışlarında belirgin değişiklikler gösterir" diye konuştu.

BHAT: SİBER ZORBALIK YERİNE SİBER NEZAKET YAKLAŞIMI

Siber zorbalık konusuna farklı bir perspektiften yaklaşılması gerektiğini aktaran Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christine Bhat ise "Siber zorbalık yerine siber nezaket kavramından söz ederek konuyu olumlu bir şekilde yeniden ele almanız, yani çocukların ve gençlerin ne yapmamaları gerektiğinden çok ne yapmaları gerektiğine odaklanmanız çok önemli bir yaklaşım. Bunun iyi bir paradigma değişimi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun dijital okuryazarlık fikriyle de çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve dijital okuryazarlık son derece önemli. Teknoloji geliştikçe ve büyüdükçe, bizler yani daha yaşlı olanlar çoğu zaman gençlere yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü gençler teknolojiyi çok daha sezgisel ve doğal bir şekilde anlayabiliyorlar. Bugün yapmak istediğim şeylerden biri çevrim içi tehlikelerin bazılarını isimlendirmek. Bunların çok sayıda olduğunu söyleyebilirim. Eğer iyi bir önleme çalışması yapacaksak, bu tehlikelerin farkında olmamız, onları anlamamız ve gençlere nasıl yardımcı olabileceğimizi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin araştırmalar yaptıklarını belirten Bhat, "Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz bazı durumlar var ve belki siz de Türkiye'de benzer şeyler görüyorsunuzdur. Araştırmalarıma siber zorbalık konusuna bakarak başladım, ancak konu artık bundan çok daha geniş bir hale geldi. Artık cinsel istismar, cinsel şantaj, sohbet robotlarıyla kurulan duygusal veya romantik ilişkiler ve intihar düşüncelerini ya da zararlı fikirleri teşvik eden içeriklere maruz kalma gibi pek çok farklı çevrim içi riskten söz ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Zorbalık Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:19
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
13:15
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti
İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 17:12:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Siber Zorbalık Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.