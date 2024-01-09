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Sibergöz-12 Operasyonunda 75 Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Sibergöz-12 Operasyonunda 75 Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında oltalama siteleri, e-ticaret platformları ve muayene istasyonları üzerinden haksız kazanç sağlayan şüpheliler gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Sibergöz-12 Operasyonunda 75 Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
09.01.2024 - 09:03,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 'Sibergöz-12' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, İzmir'de oltalama sitesi üzerinden araç satış ilanı vererek araç bedeli, kargo bedeli gibi bahanelerle haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı.

'Kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturulan oltalama sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki vatandaşlardan kapora bedeli, kiralama ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

E-ticaret siteleri üzerinden 'konteyner, telefon, makine' ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora bedeli, ürün ücreti adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli yakalandı.

Muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına yönelik hizmet veren, vatandaşlara vergi, trafik cezası ve benzeri ödemelerinin bulunduğu, ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağını söyleyip, vergi tutarının üzerinde para talep ederek haksız kazanç sağlayan 13 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sibergöz-12 Operasyonunda 75 Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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