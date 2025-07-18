Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren 6 ila 12 derece arasında artması bekleniyor. Bu hızlı yükseliş, yaz mevsiminin etkilerini çok daha yoğun şekilde hissettirecek. Uzmanlar, ani sıcaklık artışının sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda sağlık ve çevre koşullarını da ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

HAVA SICAKLIĞI 12 DERECE BİRDEN ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacağını bildirdi.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

ÇİFTE TEHDİT KAPIDA

Sıcaklık artışları özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için önemli bir sağlık riski oluşturuyor. Aşırı sıcaklar; sıcak çarpması, halsizlik, baş dönmesi ve sıvı kaybı gibi birçok soruna yol açabiliyor. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması, gölgede dinlenilmesi ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan yükselen sıcaklıklar, orman yangını riskini de artırıyor. Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

BAKAN KURUM: DAHA TEDBİRLİ DAVRANMALIYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları uyardı. Kurum, "Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.