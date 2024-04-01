MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|301
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,33
|Kullanılan Oy
|:
|72.054
|Geçerli Oy
|:
|68.193
|Katılım Oranı
|:
|% 72,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 50,38
|34.358
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 37,63
|25.660
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 2,12
|1.444
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 2,11
|1.440
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,74
|1.184
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,31
|895
|DİĞER
|% 1,07
|728
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 0,87
|594
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,72
|492
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,69
|473
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,57
|388
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,28
|190
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,21
|143
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,09
|58
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,08
|54
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,07
|48
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,06
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 28,87
|1.050
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 23,23
|845
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 19,6
|713
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 18,17
|661
|DİĞER
|% 9,18
|334
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,5
|18
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,25
|9
|SAADET
|MEHMET EMİN CAN
|% 0,17
|6
|HÜDA PAR
|HÜSAMEDDİN ÇİÇEK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 53,56
|2.857
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 39,84
|2.125
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 2,68
|143
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 1,61
|86
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 1,18
|63
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,68
|36
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,28
|15
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,17
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 53,76
|9.632
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 42,36
|7.590
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 0,67
|120
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,59
|106
|DİĞER
|% 0,5
|89
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,45
|80
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,42
|76
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,42
|75
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,28
|51
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,23
|41
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,14
|26
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,09
|16
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,09
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 52,45
|1.980
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 39,65
|1.497
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,11
|155
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,48
|56
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,38
|52
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,9
|34
|SAADET
|MUSTAFA SABRİ YAZICI
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 57,07
|1.074
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 34,27
|645
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 3,56
|67
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,54
|29
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,33
|25
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,27
|24
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,37
|7
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,32
|6
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,27
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 76,5
|856
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 18,32
|205
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 1,79
|20
|CHP
|TARIK BARAN
|% 1,07
|12
|SAADET
|HAMZA ÖZCAN
|% 1,07
|12
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 0,62
|7
|BTP
|FARUK ÖZEKİNCİ
|% 0,45
|5
|DP
|CİHAN ATLAĞ
|% 0,18
|2
Son Dakika › Güncel › SİİRT SON - Son Dakika
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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