Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediyesi davasının 11 gününde esas hakkında görüşünü açıklayan savcı aralarında başkan Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamını, 3 kişinin de tahliye edilmesini istedi. AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya tahliyesini isterken cezaevi koşullarından söz etti. Kaya, "153 gündür tutukluyum, şafak operasyonuyla evimden alındım 8 yaşındaki çocuğumun gözlerinin önünde. Cezaevi şartları çok ağır gerçekten. 3 kişilik odalarda 6 kişi yerlerde, birbirinin üstüne basarak kalıyor. Ve çok tehlikeli insanlarla bir aradayız, uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, katiller, gaspçılar..." dedi.

Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 53 sanıklı davanın duruşması 11. gününde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıkların hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. Aralarında AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Hayuk Levent'in de bulunduğu tanıkların dinlemesinin tamamlanmasının ardından savcıya esas hakkındaki görüşü soruldu.

Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya'nın tahliyesini talep eden savcı Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Evren Buçan, Tuncay Tolga Özçakmak, Berna Avcı, Berkant Acil, Arif Sevik ve Aslı Kotan'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Savcı mütalaasının ardından tutuklu sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı. Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıklardan avukat Ali Şafak tutukluluğunun devamı yönünde verilen mütalaaya, "503 gün olmasına rağmen basma kalıp cümlelerle bir mütalaa verilmesini ben bir hukukçu olarak yediremiyorum kendime ve bunun da çok da doğru olduğunu düşünmüyorum." sözleriyle itiraz etti. Şafak, "Adli kontrollerin neden yeterli olamayacağına ilişkin somut bir olgu koyabilmesini beklerdik. Tanıkların tamamı dinlendi. Tanıklara karşı herhangi bir baskının olması söz konusu değil. Delillerin tamamı toplanmış dosyada mevcut. Delil karartma durumum yok. Bunun için bir somut olgu yok. Olabilmesi de mümkün değil. Kaçma şüphem yok" diye konuştu.

"İŞLEMEDİĞİM SUÇLAR ÜZERİNDEN 325 GÜNDÜR CEZAEVİNDEYİM"

Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan, "Dosyada kaçacağıma, delil karartacağıma veya herhangi bir kişiye baskı yapacağıma ilişkin tek bir somut olgu bulunmamaktadır. Bana isnat edilen 11 eylem üzerinden ben savunmamda 5 eylemi ayırmıştım. 5 eylemde adım soyadım dışında herhangi bir somut delil yok. Diğer 6 eylemde de tüm temaslarım teknik temaslar. Dinlenilen 51 tane tanığın adıma herhangi olumsuz bir şey söylemediği, beni tanımadığı, benimle herhangi bir menfaat ilişkisine girmediği, benim herhangi bir pazarlıkta yer almadığım ya da isnat edilen diğer noktalarda bulunmadığını kendi dilleriyle beyan ettiler sizlerin huzurunda. Bu sebeple de işlemediğim suçlar üzerinden 325 gündür cezaevindeyim." dedi.

"80 YAŞINDAKİ ANNEMİN ENGELİNE ŞÜKREDECEĞİM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Şile Belediyesi Meclis Üyesi Berna Avcı 49 yaşında olduğunu ve 49 yıldır aynı evde oturduğunu belirterek, "İlk gözaltılar başladı; beni aradılar belediyeyi ben açtım. Binaları tek tek dolaştılar, benim nezaretimde. Gözaltılar devam etti. Resmi yazışmalarla dosya istediler. Benimle teslim aldılar. Ben hazırlattım çalışma arkadaşlarıma. Gözaltına alındığım gün, 80 yaşında bir annemin engeline şükredeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kulakları duymadığı için çok şükür ki çok korkmadan beni gözaltına aldılar. Telefonumu teslim ettim. Akabinde şifrelerimi verdim. Çok şükür bugüne kadar hayatım boyunca ne gençliğimde, ne yetişkinliğimde hayatımın hiçbir evresinde değil suç unsuru olabilecek bir şey, kural dışı, dışı toplum kuralları, genel ahlak kuralları, çalışma kuralları bunların dışında hiçbir şeyim yok. Ablama sarıldım, 'iki gün sonra gelirim. Ben kendimi anlatırım. Çekineceğim hiçbir şey yok' dedim. Öyle olmadı. Haziran sonuydu tutuklandım, hala tutukluyum. İlk defa adresim değişti, Silivri'de yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEF OLDUM ÇÜNKÜ KAMU ZARARINA YOL AÇACAK HİÇBİR ŞEYE EVET DEMEDİM"

Şile Belediyesi Yapı Ruhsat Şefi Evren Buçan "Savunmanın en başından biri ifade ettiklerimin yine arkasındayım. Teknik bir savunma yaptım. Bu teknik savunmamı daha da geliştirebilmem için özgürlüğüme kavuşmam gerekiyor. Sayın başkanım, Evren Buçan hedef oldu. Çünkü Evren Buçan, Şile'de kamu zararına yol açacak hiçbir şeye evet demedi. Onun için hedef oldum. Sistemsel olarak eksikliklerimiz oldu, olmadı değil. Bu eksiklikler dağ gibi büyüdü. En büyük eksiğim deneyimli personellerin olmaması ve kurumsal yapıyı oluşturarak görev yapamamak. Bu da tabii ki zaten beklemiş olan insanların daha çok gözüne batmasına sebep oldu. Bundan dolayı hedef olduğumu artık somut olarak anladım. Ben adaletin tecelli edeceğine eminim ama bugün belki yarın sadece adaletin tebessüm etmesini istiyorum." sözleriyle savunma yaptı.

Tutuklu sanık Murat Özdemir, 160 günden beri hiçbir suçu yokken cezaevinde yattığını belirterek şunları söyledi:

"Hayatımda karakol yüzü görmemiştim. İstanbul Başsavcılığının beni aldığı süreçte 'Kalkan' denen bir şahısın benim için Yavuz'un müşterisi deyip, aslında ben Yavuz'un müşterisi de değildim, '12 milyon rüşvet verdin mi vermedin mi' diye bir cezaevi sürecim başladı. Ben Vatan Emniyet'te, savcılıkta, nöbetçi mahkemelerinde bunları şeffaf bir şekilde bu süreç içerisinde ne yaşanmışsa her şeyin bilgilerini vermiş bir kişiyim. Bu işlerle ilgili bütün devletin resmi kurumlarına gitmiş bir kişi olarak tutukluluğum devam etti... Savcılıkta karşıma 8 tane maddeden gelindi. Bu 8 madde benimle hiçbir şekilde bağdaşmıyordu... Sonuca gelirsem hayatımdan çalınan 160 gün, 4 yaşındaki çocuğum babasına muhtaçken, iş hayatımdaki kayıplarım, lekelenmem, bu konularda kim suçlu derseniz savcılık makamı mı, dosyaya müdahale edenler mi, Urkun Mimarlık mı, belediye yetkilileri mi veya hepsi mi diyorum. Ben beraatimi talep ediyorum."

ÖZGÜR KABADAYI: ÖRGÜT KURMADIM, SUÇ İŞLEMEDİM

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı "Ben örgüt kurmadım. Ben suç işlemedim. Hiç kimseye de böyle bir talimat vermedim." dedi. Kabadayı "Buradaki tanıkların, gelen tanıkların hepimiz gördük, duyduk. Sadece duydum diye 17 aydır ben ve birkaç arkadaşım tutukluyuz. Duymak sorun değil. Yani herkes her şeyi duyar. Ben de giderim burada herkesle ilgili her şeyi söylerim. Ama devlet, mahkeme, adalet, yargı, sizler delil istersiniz. Somut bir delil. Hiçbir konuda konuyla ilgili somut bir delil yok. Ama sizlere yemin olsun ki ben bile isteye hiçbir suçun içine girmedim ve suç işlemedim. Hiç kimseye de suç işleme kastıyla ilgili talimat vermedim." diye savunmasına devam etti.

TONGUÇ ÇOBAN'DAN HEYETE: İNŞALLAH BURADA ALACAĞINIZ KARARLAR İLERİDE GURURLA ANACAĞINIZ KARARLAR OLUR

İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son derece zor bir dönemde çok zor bir görev yapıyorsunuz. Hep beraber izliyoruz. Yani sadece şu dosyada ne kadar detaylı konuları, ne kadar ayrıntılı, şeffaf algılamaya, anlamaya çalıştığınızı 11 gündür takip ediyoruz ki sizin önünüzde böyle onlarca dosya var. Gerçekten zor bir görev, Allah kolaylık versin. Önünüzde uzun meslek ömürleri var. İnşallah burada alacağınız kararlar ileride gururla anacağınız kararlar olur. Her zaman öyle olmadı geçmişten bu yana, bundan sonra öyle olur diye düşünüyorum. Bu hem bireyler açısından hem de toplum açısından adalet duygusunu güçlendiren, ülkenin barışını, demokrasisini güçlendiren temel unsurlar olacaktır...

Burada ben başından itibaren hiçbir ilgim olmayan, hiçbir konunun içerisinde dahil olmadığım bir yerde 11 gündür burada bütün konuları sizlerle beraber dinliyorum. Yani sabır taşı olsa çatlar. Ama ben bunu da bir fırsata çevirip bir şeyleri öğrenmeye, notlar almaya, ileride belki değerlendirmeler yapmaya, şu geçtiğimiz dönemde yargı sistemi, hukuk, vatandaşlık, haklar, karakter, ya bütün bunlara ilişkin notlarım var... Ama işin başında anlaşılabilecek bir konu nihayet 11 ay sonra benim açımdan en azından açığa kavuştu. Bu konuda tabii ki mutluyum ama arkadaşlarım adına da üzgünüm. Ben bir an önce bu adli kontrol tedbirlerinin diğer arkadaşlar açısından da uygulanmasını, diğer tutuklular açısından da uygulanmasını hatta şu anda cezaevlerini tıklım tıklım dolduran pek çok tutuklu açısından da geçerli olmasını diliyorum. Çünkü bir günde açığa çıkabilecek delil durumunun 11 ay sonra da olsa açığa çıkması tabii ki sevindirici ama aynı zamanda hukukun işlemesi açısından da bazı soru işaretleri ortaya koyuyor.

Suçu varsa insanlar yatsın, suçu yoksa bu cezaevlerini o kadar tıklım tıklım doldurmaya hakikaten gerek yok. Başka tedbirlerle bu yargılama süreçleri ilerleyebilir. Burada gelinen noktada bu delil durumundan tahliye (talebine) sevinmekle beraber aynı zamanda adli kontrole de gerek olmadığını net bir beraat durumunun ortaya çıktığını da vurgulayarak vereceğiniz karara saygı duyuyorum."

"CEZAEVİNDE UYUŞTURUCU SATICILARI, HIRSIZLAR, KATİLLERLE BİR ARADAYIZ"

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya, "Ben daha önce de söyledim, hiçbir ilgim alakam yok bu dosyayla. Her gün de soruyorum kendime, bu dosyada ne işim var? 153 gündür tutukluyum, şafak operasyonuyla evimden alındım 8 yaşındaki çocuğumun gözlerinin önünde. Cezaevi şartları çok ağır gerçekten. 3 kişilik odalarda 6 kişi yerlerde, birbirinin üstüne basarak kalıyor. Ve çok tehlikeli insanlarla bir aradayız, uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, katiller, gaspçılar... Bana isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Burada kaç eylem var saymadım, hiçbirine dair bilgim de yok hepsini burada öğrendim. Hesap hareketlerinin de belediye dosyasıyla zaten hiçbir ilgisi alakası yok." dedi.

"BEYEFENDİYE RUHSAT VERMİŞLER BİZDEN SONRA, VERMEK ZORUNDA ADAM ÇÜNKÜ VERMEYENİ İÇERİ ATIYORLAR"

Şile Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Öçakmak da "Söyleyeceklerimin bir kıymeti var mı bilmiyorum ama şunu biliyorum: Almadım, vermedim, aldırmadım, savcılık makamında iddia edenlerin hakim huzurunda inkar ettiklerini gördüm. Aslında icbara ben uğradım." sözlerihı kullandığı savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım adına konuşuyorum, biz uğradık. MASAK hareketlerim ortada. Aile yaşamım ortada. Bir mal varlığımda artışım yok, eksilişim var. Az önce bir arkadaşımız ilaca başladığını söyledi; ben 3 tane tansiyonuna başladım, 2 psikiyatrik ilaca başladım. Birçok hastalığımı öteliyorum, bugün yarın çıkarım diye, 503 gün oldu. Az önce öğle arasında nezarethaneden dört kişiyi ayağından vurmuş tutuklu kişi tahliye edildi. Ben ne yaptım diye gerçekten çok merak ediyorum. 3 tane iş takipçisinin kendi ağızlarıyla, 'havuzlarmış, ne kanunuymuş' diye ağır ceza reisinin karşısında bile hukuku tanımaz söylemlerine bir devletin memuru olarak dur dediğim için... Devletçi büyüyen devletçi bir dairenin çocuğu olarak çok büyük bir hayal kırıklığı ve güven kırıklığı içerisindeyim. İnanamıyorum; ne yaptığımı bilmek istiyorum...

Benim de 3 tane evladım var; 11 aylık beşikte bıraktığım bir oğlum var tanışamadık, fırsat verirseniz inşallah kendisiyle tanışmak istiyorum. 2 kızım var, kızlar babaya düşkün olur. Her gün kapı çaldığı zaman babam mı geldi diye kapıya koşan 2 evladım var. Ben bu devlete, bu millete hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Olup bitenleri duydunuz. Hukuksuz bir şey yok. Kendi şahsımla ilgili hiçbir şey yok. Yani insanın aklını kaybedesi geliyor. Bir sebep olmalı. Savcılıkta aldı verdi diyenler, burada şahit olmadım, görmedim, duymadım, ben onu demedim dediler. 503 gündür bir delil toplanmıyorsa, ben 75 günde neyi geciktirmiş olabilirim 503 günün karşısında? Bundan ben kanunsuz gelen birine nasıl dur diyeceğim? Beyefendiye ruhsat vermişler bizden sonra. Vermek zorunda adam çünkü vermeyeni içeriye atıyorlar. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bizim haklı olduğumuz çıkmış, raporlar sabit... Operasyon olduğunu duydum, Cumhuriyet savcısını aradım ne yapmam lazım diye. 'Evine git' dedi eğer senlik bir şey varsa. 6,5 saat evinde polisi bekleyen bir adam kaçma şüphesiyle... Aklımızla oynamak gibi bir durum. Ben yüce Türk adaletine kendimi teslim ettim ama o kapı çaldığı zaman artık çocuklarımın beni görmesini istiyorum.

Sanıkların ardından sanık avukatlarının mütalaaya ve tanık beyanlarına karşı savunmalarına geçildi. Duruşma, yarın devam edilmek üzere saat 20.00'de sona erdi. Yarınki duruşmada sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmaları devam edecek.