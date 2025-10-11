Silivri'de çay bahçesine kaya parçaları düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri'de çay bahçesine kaya parçaları düştü

Haberin Videosunu İzleyin
Silivri\'de çay bahçesine kaya parçaları düştü
11.10.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Silivri\'de çay bahçesine kaya parçaları düştü
Haber Videosu

İstanbul Silivri'de meydana gelen toprak kaymasında, 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları bir çay bahçesine düştü. Çay bahçesinde oturanlar korkuyla kaçışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de toprak kaymasının ardından 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. Bu sırada çay bahçesinde oturanlar tehlike atlattı, park halindeki otomobil ise hasar gördü.

KAYALIKLAR ÇAY BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı. Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü.

Silivri'de çay bahçesine kaya parçaları düştü

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de çay bahçesine kaya parçaları düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Yurt dışına gidecekler dikkat Şengen Bölgesi’ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek Yurt dışına gidecekler dikkat! Şengen Bölgesi'ne giriş çıkışlar yarından itibaren dijitalleşecek
Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı Devlet hastanesinde test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Trafik magandası kadınlara dehşeti yaşattı Hakaret yağdırıp aracı yumrukladı Trafik magandası kadınlara dehşeti yaşattı! Hakaret yağdırıp aracı yumrukladı
Fransa’da siyasi kriz Macron, istifa eden Lecornu’yu yeniden başbakanlık görevine atadı Fransa'da siyasi kriz! Macron, istifa eden Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atadı
Donald Trump: Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Neler oldu neler İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları Neler oldu neler! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

00:29
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
23:36
Tarihi maç A Milli Takımımız, Bulgaristan’a gol oldu yağdı
Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı
22:36
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
21:33
Nobel Barış Ödülü’ne “bahis“ soruşturması
Nobel Barış Ödülü'ne "bahis" soruşturması
20:24
Bomba iddia: Efsane üçlü yeniden bir araya gelebilir
Bomba iddia: Efsane üçlü yeniden bir araya gelebilir
20:03
İsrail’den tarihi “Türkiye“ itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı
İsrail'den tarihi "Türkiye" itirafı: Bu seviyeye sadece ABD ulaştı
19:59
Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni DNA İddiaları
Rojin Kabaiş Dosyasında Yeni DNA İddiaları
19:33
Takım arkadaşından Xabi Alonso’ya Arda Güler için flaş istek
Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor
19:16
Letonya’dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin
18:40
PKK elebaşı Öcalan, bir konudan çok rahatsızmış Buldan’ın da hükümete bir çağrısı var
PKK elebaşı Öcalan, bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete bir çağrısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2025 01:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'de çay bahçesine kaya parçaları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.