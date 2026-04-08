Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok - Son Dakika
Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

Simge\'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge\'nin haberi yok
08.04.2026 10:08
Simge\'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge\'nin haberi yok
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi DJ İlkay Şencan'ın ifadesi ortaya çıktı. Ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Şencan'ın, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" dediği öğrenildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın'ın erkek arkadaşı DJ İlkay Şencan'ın ifadesi ortaya çıktı. 

NARKOTİKTEN GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına iştirak ettikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. 

2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Melek Mosso adli kontrol uygulanmaksızın, Simge Sağın ve İlkay Şencan da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

"ÖDÜL TÖRENİNDEN SONRA EVDE İÇTİM"

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, şarkıcı Simge Sağın’ın evinde bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili erkek arkadaşı ifade verdi. Sağın’ın erkek arkadaşı İlkay Şencan ifadesinde, 6 Nisan gecesi birlikte bir ödül törenine katıldıktan sonra Simge Sağın’ın evine geçtiklerini anlattı. Şüpheli, gece ilerleyen saatlerde Simge Sağın üst katta uyurken kendisinin alt katta bulunan çantasındaki uyuşturucu maddeyi çıkardığını belirtti.

Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

"SİMGE'NİN HABERİ YOK"

Şüpheli ifadesinde, “Günün stresli geçmesi nedeniyle çantamda bulunan maddenin yarısını içtim, kalan kısmını ise mutfakta bulduğum bir kutunun içine koydum" dedi. Evde ele geçirilen uyuşturucu madde, öğütme aparatı ve sigara sarım kağıdının kendisine ait olduğunu savunan şüpheli, “Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir” beyanında bulundu.

Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

ÖDÜL TÖRENİNE BİRLİKTE GELMİŞLERDİ

Bu yıl 8’incisi düzenlenen MüzikOnair Ödül Törenine Simge Sağın kısa süre önce aşk yaşamaya başladığını açıkladığı DJ ve aranjör sevgilisi İlkay Şencan ile katılmıştı. Simge gecede ‘en iyi kadın pop şarkıcı ödülü’nü alırken sevgilisi de ‘en iyi DJ ödülü’nün sahibi olmuştu. Şarkıcı ödül almaya çıkan sevgilisini öperek tebrik etmişti.

Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

Tören sonrası soruları yanıtlayan Simge “Gayet iyiyiz. Aşkı manifestledik. İlkay’ın bir müzik kampı vardı, orada tanıştık. İlk tanıdığım anda zaten hoşlandım. Etkisi altında kaldım” diye konuşmuştu. İlkay Şencan ise “Birbirimizi kandırdık biraz. Tanıştığımız andan itibaren iyiyiz. Ben kendisinden öncesinden de etkileniyormuşum. 2 ay kadar oldu. Çok mutluyuz. Kendi içimizde bir şey yaşıyoruz, müzik de yapıyoruz” demişti.

Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

ÖDÜL SABAHI GÖZALTI

Ödül gecesinin sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, “Simge Sağın’ın hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir” açıklamasını yapmıştı.

Son Dakika Güncel Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok - Son Dakika

SON DAKİKA: Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok - Son Dakika
