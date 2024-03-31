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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 111
Açılan Sandık Oranı : % 90,24
Kullanılan Oy : 28.171
Geçerli Oy : 27.287
Katılım Oranı : % 78,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,113.397
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,4110.755
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,791.308
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,87510
DİĞER% 1,22333
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,03281
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,64174
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,63173
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,383
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1951
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1746
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1438
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,1233
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1130
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0616
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0615
DPORHAN SARI% 0,0514
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0411
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0410
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,039
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,343.735
MHPMURAT AKIN% 23,581.683
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,121.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 1,98141
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,46104
SAADETMURAT YILDIZ% 0,4935
BTPNEVZAT ALTUN% 0,032
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 40,32
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,332.353
MHPMURAT MUSLU% 29,21.704
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 25,761.503
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,91170
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,6194
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,1710
BTPAHMET AVCI% 0,021
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 54,94367
CHPREMZİ AY% 37,72252
MHPERDAL KOŞAR% 5,6938
SAADETBEKİR AYDIN% 0,755
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,64
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,151
DİĞER% 0,151
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 80,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 37,71.398
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,991.112
MHPZAFER ELKOVAN% 23,49871
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,75139
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,489
CHPMUSTAFA EKER% 2,0576
DİĞER% 0,4316
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,197
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 41,56854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 37,42769
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,14229
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,35110
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,5573
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,7816
DİĞER% 0,153
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,051
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 83,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 53,265.836
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,883.713
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,42594
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,12561
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,21133
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,666
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1617
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1516
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1415
HÜDA PARESRA DALGA% 0,067
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,19373
DİĞER% 6,3659
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 0,434
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 0,323
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,222
DSPTALİH ERK% 0,111
DPİBRAHİM KANBER% 0,111
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 49,911.987
MHPSATI GÜREL% 30,041.196
CHPÜMÜT DEMİR% 14,02558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 2,96118
DİĞER% 2,51100
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4317
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,135

Kaynak: AA

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