MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|111
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,24
|Kullanılan Oy
|:
|28.171
|Geçerli Oy
|:
|27.287
|Katılım Oranı
|:
|% 78,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 49,1
|13.397
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 39,41
|10.755
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,79
|1.308
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 1,87
|510
|DİĞER
|% 1,22
|333
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 1,03
|281
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,64
|174
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,63
|173
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,3
|83
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,19
|51
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,17
|46
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,14
|38
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,12
|33
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,11
|30
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,06
|16
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,06
|15
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,05
|14
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,04
|11
|MİLLET
|MEHMET KARAGÖZ
|% 0,04
|10
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,03
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 52,34
|3.735
|MHP
|MURAT AKIN
|% 23,58
|1.683
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 20,12
|1.436
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 1,98
|141
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,46
|104
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 0,49
|35
|BTP
|NEVZAT ALTUN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,32
|Katılım Oranı
|:
|% 82,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 40,33
|2.353
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 29,2
|1.704
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 25,76
|1.503
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 2,91
|170
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 1,61
|94
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 0,17
|10
|BTP
|AHMET AVCI
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 87,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 54,94
|367
|CHP
|REMZİ AY
|% 37,72
|252
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,69
|38
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,75
|5
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,6
|4
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,15
|1
|DİĞER
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 37,7
|1.398
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,99
|1.112
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,49
|871
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 3,75
|139
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,4
|89
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,05
|76
|DİĞER
|% 0,43
|16
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,19
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 66,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 41,56
|854
|CHP
|HÜSNÜ YANGÖZ
|% 37,42
|769
|BAĞIMSIZ
|RIDVAN AYDIN
|% 11,14
|229
|MHP
|MUSTAFA KALYONCU
|% 5,35
|110
|DEVA PARTİSİ
|CEVDET YEŞİL
|% 3,55
|73
|SAADET
|HAKAN ÇAKIR
|% 0,78
|16
|DİĞER
|% 0,15
|3
|HÜDA PAR
|NEJDET GÜLŞEN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,67
|Katılım Oranı
|:
|% 83,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 53,26
|5.836
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 33,88
|3.713
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 5,42
|594
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 5,12
|561
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,21
|133
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 0,6
|66
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,16
|17
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,15
|16
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,14
|15
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,06
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FERDİ CANOĞLU
|% 52,26
|485
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 40,19
|373
|DİĞER
|% 6,36
|59
|İYİ PARTİ
|ORHAN YILDIRIM
|% 0,43
|4
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT GÜLEN
|% 0,32
|3
|SAADET
|ŞABAN ŞAHİN
|% 0,22
|2
|DSP
|TALİH ERK
|% 0,11
|1
|DP
|İBRAHİM KANBER
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 49,91
|1.987
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,04
|1.196
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,02
|558
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 2,96
|118
|DİĞER
|% 2,51
|100
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,43
|17
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,13
|5
Son Dakika › Güncel › SİNOP SON - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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