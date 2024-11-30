Şişli Belediye Başkanı'ndan Kayyum Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediye Başkanı'ndan Kayyum Açıklaması

Geniş Video İzle

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 414 belediyenin kayyum tehdidi altında olduğunu belirterek, hukuksuz sistemin önüne geçeceklerini vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda belediye başkanları, halkın iradesini koruma iradelerini dile getirdi.

30.11.2024 15:59  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kayyum atamalarına ilişkin; "414 belediyemiz de bu tehlikeyle ve bu konuyla karşı karşıyadır. Çünkü karşımızda bir hukuk düzeni yok. Karşımızda yeniden seçilmek için, yeniden o koltukları korumak için tüm kurumlarıyla çökmüş bir sistem var. Dolayısıyla bir hukuksuzluk var karşımızda" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şunları kaydetti:

"414 belediye başkanı burada tek ses. Sayın Genel Başkanımızın, genel başkan yardımcılarımız, büyükşehir belediye başkanlarımızın birliğinde çok kapsamlı konuşmalarla birlikte kayyuma karşı, halkın iradesini, CHP'nin yereldeki iktidarını, hizmetlerle halkın gerçekten gündelik problemleri ve gerçek problemlerine çözüm üreterek karşı koyacağımıza ilişkin bir iradeyi gösterdik burada. Burada irade nettir. Milletimizin talebi de nettir. Millet bize artık bir iktidar görevi verdi. Yerelde bir iktidar görevi verdi. İnşallah merkezi iktidar görevine doğru gidiyor. Bunun önüne ne kayyumlarla ne davalarla, ne engellemelerle, ne hukuksuz işlerle alamayacağını iktidarın merkezi görmesi gerekiyor. Biz burada bütün belediye başkanı arkadaşlarımla yan yanayız, kol kolayız. Hem siyasi olarak, hem idare olarak, hem belediyecilik açısından da ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Tüm zorluklara, tüm engellemelere karşı gerçek gündemimiz; halkın gerçek gündemidir, kadındır, çocuktur, gençtir, işsizliktir, yoksulluktur, sokağın gündemidir, kentsel dönüşümdür, depremdir. Bizim işimiz, gücümüz, uğraşımız da gerçekten yurttaşımızın gerçek konularıyla uğraşmak olacak."

"Artık bu yama bitti, lastiği değiştirmemiz lazım. Buna da çok az kaldı"

Şahan, CHP'li bazı belediyelere de kayyum atanacağına ilişkin iddialarla ilgili de şunları söyledi:

414 belediyemiz de bu tehlikeyle bu tehlikeyle ve bu konuyla karşı karşıyadır. Çünkü karşımızda bir hukuk düzeni yok. Karşımızda bir yeniden seçilmek için, yeniden o koltukları korumak için karşımıza tüm kurumlarıyla çökmüş bir sistem var. Dolayısıyla bir hukuksuzluk var karşımızda. Konu sadece benim belediyem, başka biri değil. Konu bütün belediyelerimizdir. CHP'li belediyelerin yereldeki iktidarıdır. Konu kaçınılmaz olan artık az kalan merkezi hükümeti ve merkezi iktidarı almamızdır. Ama çok az kaldı. Hep söylüyorum. Türkiye'deki tüm CHP'li belediyeler, sosyal demokrat belediyeler sistemin açıklarını çok uzun süredir patlayan lastiği yamayarak götürüyorlar. 2019-2024 arasında İstanbul'da Ekrem Başkanımız, Ankara'da Mansur Başkanım, İzmir... diğer bütün belediyeler bunları kreşlerle, lokantalarıyla, yurtlarla, burslarla görüyorsunuz. Ama artık bu yama bitti, lastiği değiştirmemiz lazım. Buna da çok az kaldı."

Şişli Belediye Başkanı\'ndan Kayyum Açıklaması
Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Özgür Özel, Politika, Belediye, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı'ndan Kayyum Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkanı'ndan Kayyum Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.