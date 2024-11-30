Şişli Belediye Başkanı\'ndan Kayyum Açıklaması

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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kayyum atamalarına ilişkin; "414 belediyemiz de bu tehlikeyle ve bu konuyla karşı karşıyadır. Çünkü karşımızda bir hukuk düzeni yok. Karşımızda yeniden seçilmek için, yeniden o koltukları korumak için tüm kurumlarıyla çökmüş bir sistem var. Dolayısıyla bir hukuksuzluk var karşımızda" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şunları kaydetti:

"414 belediye başkanı burada tek ses. Sayın Genel Başkanımızın, genel başkan yardımcılarımız, büyükşehir belediye başkanlarımızın birliğinde çok kapsamlı konuşmalarla birlikte kayyuma karşı, halkın iradesini, CHP'nin yereldeki iktidarını, hizmetlerle halkın gerçekten gündelik problemleri ve gerçek problemlerine çözüm üreterek karşı koyacağımıza ilişkin bir iradeyi gösterdik burada. Burada irade nettir. Milletimizin talebi de nettir. Millet bize artık bir iktidar görevi verdi. Yerelde bir iktidar görevi verdi. İnşallah merkezi iktidar görevine doğru gidiyor. Bunun önüne ne kayyumlarla ne davalarla, ne engellemelerle, ne hukuksuz işlerle alamayacağını iktidarın merkezi görmesi gerekiyor. Biz burada bütün belediye başkanı arkadaşlarımla yan yanayız, kol kolayız. Hem siyasi olarak, hem idare olarak, hem belediyecilik açısından da ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Tüm zorluklara, tüm engellemelere karşı gerçek gündemimiz; halkın gerçek gündemidir, kadındır, çocuktur, gençtir, işsizliktir, yoksulluktur, sokağın gündemidir, kentsel dönüşümdür, depremdir. Bizim işimiz, gücümüz, uğraşımız da gerçekten yurttaşımızın gerçek konularıyla uğraşmak olacak."

"Artık bu yama bitti, lastiği değiştirmemiz lazım. Buna da çok az kaldı"

Şahan, CHP'li bazı belediyelere de kayyum atanacağına ilişkin iddialarla ilgili de şunları söyledi:

414 belediyemiz de bu tehlikeyle bu tehlikeyle ve bu konuyla karşı karşıyadır. Çünkü karşımızda bir hukuk düzeni yok. Karşımızda bir yeniden seçilmek için, yeniden o koltukları korumak için karşımıza tüm kurumlarıyla çökmüş bir sistem var. Dolayısıyla bir hukuksuzluk var karşımızda. Konu sadece benim belediyem, başka biri değil. Konu bütün belediyelerimizdir. CHP'li belediyelerin yereldeki iktidarıdır. Konu kaçınılmaz olan artık az kalan merkezi hükümeti ve merkezi iktidarı almamızdır. Ama çok az kaldı. Hep söylüyorum. Türkiye'deki tüm CHP'li belediyeler, sosyal demokrat belediyeler sistemin açıklarını çok uzun süredir patlayan lastiği yamayarak götürüyorlar. 2019-2024 arasında İstanbul'da Ekrem Başkanımız, Ankara'da Mansur Başkanım, İzmir... diğer bütün belediyeler bunları kreşlerle, lokantalarıyla, yurtlarla, burslarla görüyorsunuz. Ama artık bu yama bitti, lastiği değiştirmemiz lazım. Buna da çok az kaldı."