Şişli\'de Taksici ve Motokurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

ŞİŞLİ'de taksici İsa A., yolcusunu indirmek için sokak başında durdu. Kadın yolcu taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı anda, motokurye Oğuzhan Gezer açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gezer karşı yönden gelen minibüsün tamponuna çarparak yaralandı. 1 hafta hastanede tedavi gören Oğuzhan Gezer, hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan taksici İsa A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre taksici İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için kapıyı açtı. O sırada motokurye Oğuzhan Gezer taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüste hafifçe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE İFADE VERİP TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Polis ekipleri, hastanede tedavisi devam eden Gezer'in ifadesini aldı. Gezer'in, ifadesinde taksici İsa A. ve kadın yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi. Ardından taksici İsa A., olay nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından iddiaya göre taksi şoförü serbest bırakıldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Gezer, hastanede tedavisi devam ederken 2 Ocak Çarşamba günü aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Gezer bir gün sonra da hayatını kaybetti. Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından taksi şoförü İsa A. tekrar gözaltına alındı.

TAKSİCİYE EV HAPSİ KARARI

Gözaltına alınan İsa A., savcılık huzuruna getirildi. Savcılıktaki ifadesinde İsa A.'nın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Savcı, İsa A.'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe taksi şoförü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

"2024 YILINA OĞUZHAN GEZER KARDEŞİMİZİN ACISIYLA BAŞLADIK"

Motokurye Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları ve meslektaşları ile İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Tahsin Akbay, "Geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye kardeşimiz Oğuzhan Gezer dikkatsiz bir taksi şoförünün yanlış yerde yolcu indirmek için duraklaması ve yolcunun kapıyı açarak kazaya sebebiyet vermesi neticesiyle ağır bir şekilde yaralanmış olup, tedaviler neticesinde hayata tutunamayıp vefat etmiştir. Bizler sürekli motosikletli kurye kardeşlerimizin ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Ölüm haberleri ile uyumaya çalışıyoruz. Geçen yıl yine İstanbul'da Yunus Emre Göçer, Feridun Kaplaner ve onlarca kurye kardeşimiz vefat etmiş, dün ise Oğuzhan Gezer'in acı haberi ulaşmıştır. 2023 yılını kurye hakları derneği verilerine göre en az 68 kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesi neticesiyle bitirdik. 2024 yılına Oğuzhan Gezer kardeşimizin acısıyla başladık. Kuryelerin sorunları her geçen gün daha da büyümekte olup kimse bir çözüm üretmemektedir. Evine sadece ekmek götürmek isteyen, kaportası bedeni olan kurye arkadaşlarımızın İstanbul Kuryeler Federasyonu olarak yaşanan bu kazalarının önüne geçilmesi için yetkililere tekrardan çağrıda bulunuyoruz. Kurye ölümleri her geçen gün artmaktadır. Bir bir ailelerin yuvalarına ateş düşmektedir. Motosikletlilerin trafikte artık fark edilmesini, yollarda motosiklet sürücülerinin de var olduğunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Trafikte dikkatsiz ve ihmali davranışlar kuryelerin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır" dedi.

"BİZ YİNE ÖLÜYORUZ, SAKAT KALIYORUZ AMA HİÇ KİMSE CEZA ALMIYOR"

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Arkadaki motosikletlerimizin üzerinde Oğuzhan Gezer'in fotoğrafı var ama bizim motosikletlerimizin üzerindeki resimler sürekli değişiyor. Geçen hafta Feridun arkadaşımızın resmini taşıyorduk, ondan önceki hafta Yunus Emre kardeşimizin resmi vardı. Motosikletlerimizdeki resimler değişse de acımız değişmiyor, kaderimiz değişmiyor. Biz yine ölüyoruz, sakat kalıyoruz ama hiç kimse ceza almıyor. 2023 yılında 68 arkadaşımızı biz kaybettik. 2022 yılında bu sayı 58'idi. 2021'de 30'du. Her yıl katlanarak ölüyoruz ve bu bizim tespit edebildiğimiz rakamlar. Hala çok tehlikeli meslekler statüsünde değiliz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değil. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bizimle ilgili çalışma yapan bakanlıklara soruyoruz. Bizi çok tehlikeli meslekler arasına almanız için kaç ölüm istiyorsunuz. Kaç kere ölürsek biz tehlikeli meslekler arasına gireceğiz. Kaç kere ölürsek bu alan denetlenecek ve güvenli bir yaşam gelecek" şeklinde konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde taksinin durduğu ve sol arka kapısının açıldığı anda motokurye Gezer'in kapıya çarptığı ve o anda karşı yönden gelen minibüsün ön tamponuna da hafifçe çarptığı görülüyor.