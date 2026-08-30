Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı - Son Dakika
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Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

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Şişli'de motosikletini izinsiz çeken market çalışanı ile araç sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk atan araç sahibini bıçakla bacağından yaralayan market çalışanı gözaltına alındı, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de iş yerinin önüne park edilen motosikleti, izinsiz çeken market çalışanı Aslan B. (39) ile araç sahibi Mevlütcan S. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Aslan B., yüzüne yumruk atan Mevlütcan S.'yi iş yerinden aldığı bıçakla bacağından yaraladı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Aslan B. adliyeye sevk edildi.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

SAHİBİNE HABER VERMEDEN ÇEKTİ

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlütcan S., olaydan önceki gün akşam saatlerinde 34 MZS 063 plakalı motosikletini marketin önüne park ederek eve gitti. Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indireceği alanı kapattığını iddia ettiği motosikleti sahibine haber vermeden başka bir alana çekti.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı
Poliste 10 kaydı olduğu ortaya çıkan saldırgan market çalışanı Aslan B.

HEM MOTOSİKLETİNİ İZİNSİZ ÇEKTİ HEM BIÇAKLADI

Bir süre sonra iş yeri önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini yerinde göremeyince Aslan B.'ye aracı neden izinsiz çektiğini sordu. Market çalışanının mal indirmek için motosikletin yerini değiştirdiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlütcan S., Aslan B.'nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine iş yerine giren Aslan B., aldığı bıçakla dışarı çıkarak Mevlütcan S.'yi bacağından yaraladı.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

SALDIRGAN MARKET SAHİBİNİN SUÇ DOSYASI DA KABARIK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.'nin poliste 1, Aslan B.'nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

KAVGA ANI KAMERADA

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga ve bıçaklama anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 123612e6 123612e6:
    Motorcu suçlu. motorları duba gibi kullanıyorlar araç park etmesin diye 3 0 Yanıtla
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