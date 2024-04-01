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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:47
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MERKEZ

Toplam Sandık : 751
Toplam Seçmen : 249.841
Açılan Sandık : 751
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 188.496
Geçerli Oy : 180.470
Katılım Oranı : % 75,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKADEM UZUN% 43,3178.154
AK PARTİHİLMİ BİLGİN% 29,1852.669
MHPREHA KARS% 11,2120.235
CHPTACETTİN KEPENEK% 8,5415.415
YENİDEN REFAHFATİH KALKAN% 3,15.586
ZAFER PARTİSİUMUT ÜREDİ% 1,192.157
İYİ PARTİMERVE YILDIZ YARAY% 0,91.621
SAADETZEKİ KILIÇ% 0,811.469
MİLLİ YOLZEKİ HARAL% 0,41740
DEVA PARTİSİSERDAR İNCE% 0,38685
MEMLEKETKEREM OKYAY% 0,28512
BTPNECATİ KILINÇ% 0,22390
DEM PARTİSEMİHA ŞAHİN% 0,12210
YTPİLHAMİ ÖZEN% 0,06108
DPBAHADIR BAŞER% 0,06108
TKHMEHMET CERAN% 0,06100
VATAN PARTİSİMETİN ÇEKEN% 0,0480
HÜDA PARYUNUS KAYA% 0,0478
MİLLETMUSTAFA YILMAZ% 0,0469
HKPHÜSEYİN ÖZLEM% 0,0356
HAK-PARMEHMET BAKİ ARSLANARGUN% 0,0228
AKINCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMURAT SEVİNÇ% 60,651.039
AK PARTİHASAN ŞEN% 29,72509
CHPCAFER KUZU% 7,06121
YENİDEN REFAHAHMET AYDIN% 1,8131
SAADETMEHMET KOÇAK% 0,539
BTPRUHİ SARI% 0,234
ALTINYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSEZAİ SUBAŞI% 50,481.362
AK PARTİSİNAN AKBULUT% 45,921.239
CHPERHAN ATALAY% 1,8550
BÜYÜK BİRLİKAHMET COŞGUN% 1,1531
SAADETSAADETTİN ÇERİK% 0,38
YENİDEN REFAHMUSA TORUN% 0,195
BTPYUSUF CERRAHOĞLU% 0,113
DİVRİĞİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCİHAN DENİZ AKBAŞ% 52,153.543
AK PARTİÖZCAN ÇETİN% 45,413.085
İYİ PARTİÖNER TELLİOĞLU% 1,3894
DİĞER% 0,534
SAADETUĞUR TUR% 0,3423
HÜDA PARHÜSEYİN ÖKMEN% 0,128
MİLLİ YOLHASAN HÜSEYİN ÇİTİL% 0,17
DOĞANŞAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN KARATAŞ% 57,57502
MHPHALİL BALIK% 41,29360
SAADETÖMER AKÇA% 0,464
YENİDEN REFAHMEHMET CEMAL TÜRKUĞUR% 0,343
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,343
GEMEREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAİ ÇELİKTEN% 58,913.854
AK PARTİREMZİ KILIÇDAĞI% 25,641.677
MHPEROL SAĞIRKAYA% 10,46684
CHPMENDERES ÇAĞATAY% 2,2144
SAADETİBRAHİM YOKUŞ% 1,172
İYİ PARTİTURAN SAĞIRKAYA% 0,6945
DSPMUSTAFA SOYTÜRK% 0,4630
GELECEK PARTİSİMUSTAFA KARAKILIÇ% 0,2114
BTPNURİYE UYGUN% 0,1812
MİLLİ YOLHAKAN ACAR% 0,1510
GÖLOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEVFİK AYAN% 53,93350
MHPOSMAN DEMİRBAĞ% 44,22287
BTPAYHAN KARAKAŞ% 0,775
SAADETİSMAİL COŞAR% 0,775
HÜDA PARMUHAMMED ENES ÇİFTÇİ% 0,312
GÜRÜN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNAMİ ÇİFTÇİ% 35,142.170
CHPİLYAS EŞİYOK% 30,531.885
AK PARTİTURGAY ASLANTAŞ% 25,441.571
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN OCAKCI% 5,28326
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN ALAGÖZ% 1,96121
SAADETADNAN TAŞDEMİR% 0,637
İYİ PARTİERCAN UZMAY% 0,5232
BAĞIMSIZADNAN ERTÜRK% 0,3924
BTPZEYNEP HAYIR% 0,149
HAFİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHABİP GÖRLER% 51,03819
MHPHARUN İSA GÜLTAY% 41,99674
SAADETYASİN ASLIVAR% 3,7460
CHPNİZAMETTİN KOÇAK% 2,2436
YENİDEN REFAHYAVUZ KIRKAÇ% 116
İMRANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ ÜREK% 54,341.002
CHPSELAHATTİN PERÇİN% 24,24447
BAĞIMSIZÖZKAN DEMİR% 17,08315
BTPVOLKAN DAĞDEVİREN% 2,1740
YENİDEN REFAHAYHAN ÖZTÜRK% 1,3625
SAADETİBRAHİM AKÇA% 0,8115
KANGAL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZTÜRK% 39,72.079
MHPSERKAN HALVER% 30,971.622
BÜYÜK BİRLİKHALİL YILDIRIM% 19,571.025
CHPMUHİTTİN DEMİR% 3,82200
YENİDEN REFAHMURAT UYANIK% 3,8199
BTPHURZEM TURGUT% 1,5581
SAADETMÜCAHİD IŞIK% 0,421
DEM PARTİNALAN GÜNEŞ% 0,1910
KOYULHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİBORA KARAKULLUKCU% 47,791.155
AK PARTİAŞKIN FIRAT% 44,561.077
MHPGÜLAY FIRAT% 4,55110
BAĞIMSIZYURDAL EPSİLELİ% 2,3256
BTPSUAT ÇORBACI% 0,4110
SAADETMEHMET AĞCA% 0,379
SUŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET AYHAN KAYAOĞLU% 34,222.919
AK PARTİFAZLI YÜKSEL% 29,932.553
BÜYÜK BİRLİKSEDAT SEL% 21,971.874
CHPSEMİH DOĞANCI% 8,87757
İYİ PARTİERHAN ŞİMŞEK% 2,4205
YENİDEN REFAHNURETTİN BAŞAR% 1,69144
SAADETMURAT ERDEM% 0,6555
DPEMRE AKAN% 0,1311
BTPSEMA ORAK% 0,087
HÜDA PARABDULLAH ÇELİK% 0,065
ŞARKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKASIM GÜLTEKİN% 55,476.687
MHPNECMETTİN MERMER% 26,513.196
CHPZEKİ SUBAŞI% 13,271.600
YENİDEN REFAHUĞUR ÇINAR% 2,8338
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL KEÇELİ% 0,896
BTPAYHAN KARAYANIK% 0,6274
SAADETMUSTAFA DOĞAN% 0,5364
ULAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURAN İLBEY% 37,2802
YENİDEN REFAHCEMALETTİN KARACALAR% 29,54637
CHPİSMAİL SIRATAŞ% 22,03475
BÜYÜK BİRLİKMUSA ÇELİK% 10,39224
BTPÖNDER YILMAZ% 0,429
SAADETÖMER FARUK KOÇ% 0,429
YILDIZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR GÖKTAŞ% 49,861.733
AK PARTİMEHMET SABİT KARAKAŞ% 44,011.530
BÜYÜK BİRLİKBAHATTİN AYDIN% 2,1675
CHPDURAN ATEŞ% 1,9869
SAADETÖMER ALMA% 0,9834
YENİDEN REFAHMUHARREM ATEŞ% 0,6924
BAĞIMSIZAHMET ARKAZ% 0,114
BTPGÜLSÜN ÇINAR% 0,093
DEM PARTİYEKBUN AŞKIN% 0,062
YTPSERGEN BOYRAZ% 0,062
ZARA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÇELİK% 45,042.821
CHPMEHMET ALİ ASLAN% 29,841.869
AK PARTİKENAN OĞUZHAN% 22,81.428
YTPSEZAİ SARIYILDIZ% 1,0868
YENİDEN REFAHYAHYA DOĞAN% 0,850
SAADETRASİM ASAN% 0,2113
HÜDA PARMEHMET ŞAH ÇELİK% 0,138
BTPHASAN ATEŞ% 0,16

Kaynak: AA

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