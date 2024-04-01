MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|751
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|188.496
|Geçerli Oy
|:
|180.470
|Katılım Oranı
|:
|% 75,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 43,31
|78.154
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 29,18
|52.669
|MHP
|REHA KARS
|% 11,21
|20.235
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 8,54
|15.415
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 3,1
|5.586
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 1,19
|2.157
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,9
|1.621
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,81
|1.469
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,41
|740
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,38
|685
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,28
|512
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,22
|390
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,12
|210
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,06
|108
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,06
|108
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,06
|100
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,04
|80
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,04
|78
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,04
|69
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,03
|56
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0,02
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 60,65
|1.039
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 29,72
|509
|CHP
|CAFER KUZU
|% 7,06
|121
|YENİDEN REFAH
|AHMET AYDIN
|% 1,81
|31
|SAADET
|MEHMET KOÇAK
|% 0,53
|9
|BTP
|RUHİ SARI
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SEZAİ SUBAŞI
|% 50,48
|1.362
|AK PARTİ
|SİNAN AKBULUT
|% 45,92
|1.239
|CHP
|ERHAN ATALAY
|% 1,85
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET COŞGUN
|% 1,15
|31
|SAADET
|SAADETTİN ÇERİK
|% 0,3
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSA TORUN
|% 0,19
|5
|BTP
|YUSUF CERRAHOĞLU
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|% 52,15
|3.543
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÇETİN
|% 45,41
|3.085
|İYİ PARTİ
|ÖNER TELLİOĞLU
|% 1,38
|94
|DİĞER
|% 0,5
|34
|SAADET
|UĞUR TUR
|% 0,34
|23
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖKMEN
|% 0,12
|8
|MİLLİ YOL
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|% 57,57
|502
|MHP
|HALİL BALIK
|% 41,29
|360
|SAADET
|ÖMER AKÇA
|% 0,46
|4
|YENİDEN REFAH
|MEHMET CEMAL TÜRKUĞUR
|% 0,34
|3
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,34
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 58,91
|3.854
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 25,64
|1.677
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 10,46
|684
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,2
|144
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 1,1
|72
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,69
|45
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,46
|30
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKILIÇ
|% 0,21
|14
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,18
|12
|MİLLİ YOL
|HAKAN ACAR
|% 0,15
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEVFİK AYAN
|% 53,93
|350
|MHP
|OSMAN DEMİRBAĞ
|% 44,22
|287
|BTP
|AYHAN KARAKAŞ
|% 0,77
|5
|SAADET
|İSMAİL COŞAR
|% 0,77
|5
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ
|% 0,31
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 35,14
|2.170
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 30,53
|1.885
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 25,44
|1.571
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 5,28
|326
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 1,96
|121
|SAADET
|ADNAN TAŞDEMİR
|% 0,6
|37
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,52
|32
|BAĞIMSIZ
|ADNAN ERTÜRK
|% 0,39
|24
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,14
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP GÖRLER
|% 51,03
|819
|MHP
|HARUN İSA GÜLTAY
|% 41,99
|674
|SAADET
|YASİN ASLIVAR
|% 3,74
|60
|CHP
|NİZAMETTİN KOÇAK
|% 2,24
|36
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ KIRKAÇ
|% 1
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 54,34
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 24,24
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,08
|315
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 2,17
|40
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 1,36
|25
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,81
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 39,7
|2.079
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 30,97
|1.622
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 19,57
|1.025
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 3,82
|200
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 3,8
|199
|BTP
|HURZEM TURGUT
|% 1,55
|81
|SAADET
|MÜCAHİD IŞIK
|% 0,4
|21
|DEM PARTİ
|NALAN GÜNEŞ
|% 0,19
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|BORA KARAKULLUKCU
|% 47,79
|1.155
|AK PARTİ
|AŞKIN FIRAT
|% 44,56
|1.077
|MHP
|GÜLAY FIRAT
|% 4,55
|110
|BAĞIMSIZ
|YURDAL EPSİLELİ
|% 2,32
|56
|BTP
|SUAT ÇORBACI
|% 0,41
|10
|SAADET
|MEHMET AĞCA
|% 0,37
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 34,22
|2.919
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,93
|2.553
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 21,97
|1.874
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 8,87
|757
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,4
|205
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,69
|144
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,65
|55
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,13
|11
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,06
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 55,47
|6.687
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 26,51
|3.196
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 13,27
|1.600
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 2,8
|338
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 0,8
|96
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 0,62
|74
|SAADET
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,53
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURAN İLBEY
|% 37,2
|802
|YENİDEN REFAH
|CEMALETTİN KARACALAR
|% 29,54
|637
|CHP
|İSMAİL SIRATAŞ
|% 22,03
|475
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSA ÇELİK
|% 10,39
|224
|BTP
|ÖNDER YILMAZ
|% 0,42
|9
|SAADET
|ÖMER FARUK KOÇ
|% 0,42
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR GÖKTAŞ
|% 49,86
|1.733
|AK PARTİ
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|% 44,01
|1.530
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHATTİN AYDIN
|% 2,16
|75
|CHP
|DURAN ATEŞ
|% 1,98
|69
|SAADET
|ÖMER ALMA
|% 0,98
|34
|YENİDEN REFAH
|MUHARREM ATEŞ
|% 0,69
|24
|BAĞIMSIZ
|AHMET ARKAZ
|% 0,11
|4
|BTP
|GÜLSÜN ÇINAR
|% 0,09
|3
|DEM PARTİ
|YEKBUN AŞKIN
|% 0,06
|2
|YTP
|SERGEN BOYRAZ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 45,04
|2.821
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 29,84
|1.869
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 22,8
|1.428
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 1,08
|68
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,8
|50
|SAADET
|RASİM ASAN
|% 0,21
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,13
|8
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,1
|6
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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