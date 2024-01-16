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SİVAS'ta Gençlik Merkezi'nde şehitler için bakır rölyef projesi - Son Dakika
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SİVAS'ta Gençlik Merkezi'nde şehitler için bakır rölyef projesi

Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bir proje kapsamında, Gençlik Merkezi'nde kurs alan öğrenciler, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin ad ve soyadını ay, memleketini yıldız şeklinde bakır rölyefe işledi. Proje ile şehitlerin anıları evlerinde yaşatılmak ve ailelerin acıları bir nebze olsa da hafifletilmek isteniyor.

16.01.2024 - 11:51,
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SİVAS'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğündeki proje ile Gençlik Merkezi'nde kurs alan öğrenciler, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin ad ve soyadını ay, memleketini yıldız şeklinde bakır rölyefe işledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, 22-23 Aralık 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın isimleri yaşatmak için proje başlattı. Projede İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ve ayrıca bakır rölyef ustası olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin, Gençlik Merkezi'nde kurs verdiği gönüllü gençler ile Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin ad ve soyadını ay, memleketini yıldız şeklinde bakır rölyefe işledi.

'ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE GÖNDERECEĞİZ'

Projeyle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, " Irak'ın kuzeyinde, hain terör örgütü tarafından birliklerimize sızma girişimi neticesinde hepimizi üzüntüye boğan acı kayıplarımız, şehitlerimiz oldu. Millet olarak ciddi anlamda acı yaşadık. Dolayısıyla bu nedenle gençlerimiz de anlamlı bir çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sivas Gençlik Merkezi gönüllülerimiz bakır rölyef üzerine, ay yıldızlı bayrağımız şeklinde, şehitlerimizin isimleri ve memleketlerini işledi. Kanlarıyla bu vatanı bize emanet bırakan şehitlerimizin anılarını evlerinde yaşatmak ve şehit ailelerimizin acılarını bir nebze olsa da hafifletmek istediler. Hilal içinde şehidimizin ismi, yıldız içinde ise memleketinin yazılı olduğu tabloları işleyerek, şehitlerimizin ailelerine göndereceğiz" dedi.

'DUYGUSAL BİR ÇALIŞMAYDI'

Projede yer alan gönüllü Hilal Buse Tabur ise "Duygusal bir çalışmaydı. Bunları yaparken şehitlerimizin bizim için ne kadar fedakar olduklarını hissettik. Birazcık hüzünlü bir çalışmaydı. Amacımız, şehitlerimizin ailelerinin kederlerini biraz da olsa paylaşabilmektir" diye konuştu.

Şeyma Nur Kaya da "Bu çalışmada şanlı şehitlerimizin isimlerini rölyef tabloya işledik. Onların isimlerinin kalıcılığını sağlamak için böyle bir şey yaptık. Şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

Taha Evcioğlu ise çok anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını belirterek "Bu tablolar, şehit köşelerinde en anlamlı hediyelerden birisi olacak. Tabii ki şehitlerimiz gönlümüzde her zaman kalıcılığını koruyacak ama bu şekilde aynı zamanda somut olarak da şehit köşelerinde göreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

SİVAS\'ta Gençlik Merkezi\'nde şehitler için bakır rölyef projesi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SİVAS'ta Gençlik Merkezi'nde şehitler için bakır rölyef projesi - Son Dakika
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