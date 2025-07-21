Sivas'ta Otobüs Devrildi: 4 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otobüs Devrildi: 4 Ölü, 40 Yaralı

21.07.2025 08:19
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Sivas İmranlı'da yolcu otobüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

1) SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 24 YARALI

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Okan Kaya yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS VALİLİĞİ: 4 ÖLÜ, 33 YARALI

Sivas Valiliği İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır"

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) olay yerinde Yusuf Tanrıkulu (21) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2'Sİ AĞIR 40 YARALI

Öte yandan kazada yaralı sayısı da 40 olarak güncellendi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı yaralı yolcular kaza sırasında bölgede yoğun yağış olduğu ve otobüsün de viraja hızlı girmesi sonucu devrildiğini ileri sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Otobüs Devrildi: 4 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika

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