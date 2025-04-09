Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları Bugün - Son Dakika
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Siyasi Gelişmeler ve Spor Müsabakaları Bugün

AK Parti ve CHP basın toplantıları, voleybol finali ve UEFA maçları gibi önemli etkinlikler var.

09.04.2025 00:16
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6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM'den

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/09.30/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu" programına katılacak.

(Ankara/10.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Polonya temsilcisi Asseco Resovia arasında oynanacak rövanş maçını izleyecek.

(Ankara/18.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor- MKE Ankaragücü ve Geosis Boluspor- Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/20.00/Çorum/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımına konuk olacak.

(Prag/19.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da başlayacak. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde Beretta Famila Schio (İtalya)-ZVVZ USK Prag (Çekya) ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa) müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımını ağırlayacak.

(Ankara/18.30)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı başlayacak. Galatasaray Daikin- Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/16.00)

8- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava)

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanacak. PSG-Aston Villa ve Barcelona- Borussia Dortmund müsabakaları oynanacak.

(Paris/Barcelona/22.00)

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Kaynak: AA

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