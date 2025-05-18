Siyasi ve Spor Etkinlikleri İstanbul ve Diğer Şehirlerde Başlıyor

10.30/16.30 - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir'de STK, Oda ve Sendika Temsilcileriyle biraraya gelecek, partisinin ilçe başkanlığı açılışına ve Karabağlar Belediyesi'nin 9. Bağımsızlık koşusuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

11.00- 19.30 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/BOLU)

12.00- 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Çankaya Belediyesi'nce yaptırılan Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak. Açılışta, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.30 - 15.30 - 15.45- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde gençlerle buluşacak, Onur Anıtı'na çelenk bırakacak. Dervişoğlu, Çiftlik Caddesi esnafını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/SAMSUN)

18.00- Öğrenciler, "Gençliğe Özgürlük için" Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

18.00- Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u evinde ağırlayacak Galatasaray, puan alması halinde Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. (Stat çevresi ve şampiyonluğun kesinleşmesi halinde Taksim Meydanı ve çevresinden canlı yayın)(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…