Siyasi Ziyaretler ve Etkinlikler

Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını, Ordu'da Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Girişimcilik Zirvesi Programı'na ve Ulubey Çocuk Evleri Sitesi Açılışı'na katılacak.

(Giresun/Ordu/11.25-16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/15.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

Dijital Mecralar Komisyonunda, Netflix yetkilileri sunum yapacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Moğolistan İş ve Yatırım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig maçlarının naklen yayınına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu ile HT Spor arasındaki anlaşma, federasyonun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında; Beşiktaş, Fransa'nın UFAB 49 takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Ziraat Bankart, İspanya'nın Guaguas takımına konuk olacak.

(Las Palmas/22.00)

4- CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımına konuk olacak.

(Selanik/20.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30)

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