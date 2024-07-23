Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelerinde 13. Madde Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde 13. madde kabul edildi. CHP Komisyon Sözcüsü Orhan Sarıbal, "Bu kanunu bütün yükünü belediyelere atarak belediyeleri cezalandırma yoluna gidiyorsunuz. Önce kanunun kendisi yanlış, sonra da bütün bu sorumluluğu belediyelere vermiş olması" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 13. maddesi kabul edildi. AKP tarafından verilen önergeyle; 5199 Sayılı Kanunun ek 1. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesindeki "Rehabilite edilen" ibaresi "Rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirildi.

Kabul edilen maddeye göre; hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmakla büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin belediye başkanları ve meclis üyeleri yükümlü kılınıyor. Belediyeler, yükümlülükler için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında; büyükşehir belediyeleri ise binde üç oranında kaynak ayıracak.

Kabul edilen 13. madde şöyle:

"Maddeyle, 5199 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Düzenlemeyle, bu Kanunla sahipsiz hayvanların popülasyon yönetimine dair getirilen yeni yaklaşıma yönelik uyum düzenlemesi yapılmakta ve il özel idarelerine sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürme sorumluluğu yüklenmektedir.

Maddeye eklenen fıkrayla, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelerin belediye başkanları ve meclis üyeleri tarafından, geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağın ayrılmaması fiili ile ayrılan bu kaynağın belediye başkanı ve belediye yetkililerince hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmemek ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf etmek fiilleri suç olarak düzenlenmektedir. Böylelikle, yerel yönetimlere Kanun kapsamında verilen sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesini sağlamak suretiyle sahipsiz hayvan popülasyonundan kaynaklı sorunların çözülmesi ve bu sorunların tekrarlanmaması amaçlanmaktadır."

"Belediyelerimizi halkla karşı karşıya getirme çabası var"

13. maddeye ilişkin konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın kanunun arkasında durmadığını söyledi ve sorumluluğu üzerinden atma çabalarına tepki gösterdi:

"13. madde belediyeler sorumluluğu altında olan başlığı yerel yönetimler sorumluluğu altında olarak değiştiriliyor. 31 Mart yerel seçimleri sizde büyük bir travma yaratmış ki kanunu yerel belediyeler üzerine yüklediniz. Küçük belediyelerde belediyelerin bütçesinden binde 5, büyük belediyelerin bütçesinden de binde 5, bakımevi kurması için gerekli kaynağı ayırmayan ve bu kaynağı başka amaçlar için kullananlar için ceza getiriliyor.

Çıkarmaya çalıştığınız bu kanunun arkasında neden durmuyorsunuz? Uygulamada sorumluluğu üzerinizden atma çabalarınızı burada görüyoruz. Eğer bunu daha önce önemsemiş olsanız 22 yıldır iktidarda bulunan AKP iktidarı, özellikle son yerel seçimlerde başarı gösteren CHP'li belediyelerin üzerine bu kadar yüklenmezdi çünkü 22 yıllık iktidarında bunu yapmadı. Belediyelerimizi halkla karşı karşıya getirme çabası var. Belediyelere fon ayırmaktan imtina ediyorsunuz."

"Kanunlar sorumluluk yükleyerek sorunun tüm sosyal maliyetini yerel yönetimlere ödetmektedir"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da iktidarın sadece yerel yönetimlere sorumluluk yükleyerek sorunun tüm sosyal maliyetini de yerel yönetime ödettiğini belirtti. Kılıç'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde sokak köpekleri sorunu yıllardır merkezi ve yerel yönetimlerin çözümlemekte başarısız olduğu ve sürekli olarak ertelenen bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle sorunun çözümü için sivil toplumun da etkin bir rol oynaması gerekmektedir. Kanunların öngördüğü politikalar yalnızca yerel yönetimlere sorumluluk yükleyerek sorunun tüm sosyal maliyetini de yerel yönetimlere ödetmektedir. Oysa sorunların yalnızca kamu eliyle çözülmesi gerçekçi değildir.

Barınaklarda hayvanlara yönelik kötü muamele, kötü yaşam koşulları, yetersiz altyapı ve fiziksel şartları hayvanların hastalanmasına, daha saldırgan olmalarına ve konunun ciddi şekilde istismar edilmesine neden olmaktadır. Barınak ve bakımevlerinin şartlarınını iyileştirilmesi için bağış toplayan hayvansever kuruluşlara barınak ve bakımevleri kurma yükümlülüğü getirilimeli, barınak ve bakımevlerinin şartları iyileştirilmeli, ortamın hayvanseverler tarafından şeffaf şekilde gözetlenmesine imkan tanınmalıdır."

"Çok bütçe verilse de, modern mekanlar yaratılsa da bu hayvanlar doğada kalmalı"

CHP Bursa Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Orhan Sarıbal, sorunun ekonomiyle alakalı değil, hayvanların doğadan alıkonulmasıyla ilgili olduğunu ifade etti. Sarıbal, kanun teklifinin tümünü reddedeceklerine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Kanunun bütününü reddediyoruz ve bu kanunla sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Böyle bir yatırımla böyle bir sorunun çözülmesi ihtimali yok. Tümünü toplama değil ama belirli hayvanların bile barınaklarda kalması için bile bu yatırımın gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bu kanunun bütün yükünü belediyelere atarak belediyeleri cezalandırma yoluna gidiyorsunuz. Elbette yapanlar olur ama bu bütünüyle çözülecek bir iş değil. Önce kanunun kendisi yanlış, sonra da bütün bu sorumluluğu belediyelere vermiş olması. Bu sorunu bir ekonomik sorunmuş gibi görmüyoruz. Çok bütçe verilse de, modern mekanlar yaratılsa da bu hayvanlar doğada kalmalı."