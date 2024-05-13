Soma Maden Katliamının 10. Yılında Can Atalay'dan Mektup: 'İşçinin Canı Değersiz Görülüyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soma Maden Katliamının 10. Yılında Can Atalay'dan Mektup: 'İşçinin Canı Değersiz Görülüyor'

Geniş Video İzle

Soma Madenci Heykeli önünde düzenlenen anma töreninde, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mektubu okundu. Atalay mektubunda Soma maden faciasının önemine vurgu yaparak, adalet mücadelesinin hala güncel olduğunu belirtti. Törende, Soma'da yaşamını yitiren maden işçileri için adalet talebi yine dile getirildi.

13.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: FATİH ÖZKILINÇ, GÜLARA SUBAŞI

KAMERA: KERİM UĞUR, ÖZGÜR ŞENGÜL

(SOMA)- Soma Madenci Heykeli önünde düzenlenen anma töreninde, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mektubu okundu. Atalay mektubunda "Soma ile başlayan yol, Aladağ'dan, Sakarya' Hendek'e, Çorlu'ya yalnızca ölmüşlerimiz için değil gelecek kuşaklarımız için de yurttaşın canını, hakkını en yüksele, hak ettiği mertebeye çıkarma mücadelesidir. Soma'dan Türkiye'nin geleceğine aydınlık bir yol açıldı. Bu yolun açık kalması için her hal ve şartta her birimiz ve hepimiz sorumluyuz ve sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihine en büyük maden felaketlerinden biri olarak geçen, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Eynez ocağında meydana gelen faciada yaşamını yitiren maden işçileri anılıyor. Facianın 10'uncu yılında Soma Madenci Heykeli önünde düzenlenen anma töreninde cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mektubu okundu.

"İŞÇİNİN CANI DEĞERSİZ GÖRÜLÜYOR"

Atalay mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bundan tam 10 yıl önce 301 maden işçisi Soma 'da öldü. O günlerde ana rahmine düşen bebekler Soma'da babalarını hiç göremeden 10 yaşına geldiler. Ülkemizin diğer şehirlerinde 10 yaşında olan çocuklar ise şimdi 20'li yaşlarındalar.  İçine doğdukları teknolojik gelişmeler Soma'da ya da bir başka madende 301 işçinin ölümünün engellenememiş olduğuna onları inandıramaz. İşçinin canının basit bir kontrol aletinin maliyetinden daha değersiz görüldüğü, 'daha daha' sistemi ile ihaleyi alan şirketin işçileri zamanla yarıştırdığı ya da 'ısınma' vb. işaretlere rağmen üretime ara verilmesinin imkansız kılındığını anlatarak ikna edemeyeceğimiz biliniyor.

Soma maden katliamının 10. yıldönümünde ben öncelikle bu yolun baş emektarları; o eşlere, o kardeşlere, o annelere babalara, oğullar ve kızlara seslenmek istiyorum; buradan Silivri'den bir kez daha o emektarlara, o cefakarlara teşekkür etmeyi görev biliyorum. Elmas teyzeye, Gülfidan ablaya, Gülten'e, Şaban dayıya, Şerafettin amcaya, Senem neneme, Seniha anneye, rahmetli Ali dedeye, Seher anne ve İsmail amcaya, Ergül kardeşime, Durmuş amcaya, Aliye kardeşime, Bayram dayıya, Havva anneye, Salih dedeye, Hüseyin amcaya, Davut amcaya, Menekşe anneye, Vesile kardeşime, Betül ve Furkan'a, Nermin ve Berkan'a, Umut'a, Hakan ve Efe'ye selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnadımızın ve kararlılığımızın azalmayacağının bilinmesini istiyorum.

"ADALET MÜCADELESİ HALA GÜNCEL"

Peki 2014'te Soma'da ne farklıydı da aradan geçen 10 koca yıla karşın 301 işçi için verilen adalet mücadelesi hala bu denli güncel? Soma, Gezi'nin toplumsal etkisi hala dipdiriyken oldu. İşçinin hakkı hukuku sadece bizim mahallelerde değil toplumsal formasyonun tam da merkezinde yankılandı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı buradaydı, nabzı burada attı. Bu toplumsal iklim içinde avukatlar atak davrandı doğrudur. Beraberinde bir avuç hak savunucusu ile birlikte emek ve demokrasi güçlerinin çabaları da önemliydi. Yokluklar içinde gecelerini gündüzlerine katarak adalet mücadelesini köy köy, gün gün örgütlediler. Soma'nın kime oy verdiği gibi anlamsız tartışmalara kulaklarını tıkayıp kendi kurtuluşlarının, memleketin feraha çıkışının ancak işçi sınıfımızın hakkının teslimi ile mümkün olduğunu bilerek ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

"CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL DE HEP 'ADALET' DEDİ"

Belki bütün muhalefet partilerinin gündemine girdi Soma… Ama bu bir avuç insan içindeki bir milletvekilini ayrıca anmak isterim. Bu milletvekili sağdan soldan fısıldananlara kulağını tıkadı, elinin ucuyla tutabilecekken dört elle destek oldu adalet isteyen ailelere… Biz avukatlara yoldaş oldu 'özel' bir çabayla… Evet CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hep adalet dedi. Evet ve aileler 301 işçi, eşti, kardeşti, evlattı ve babaydı… 301 işçinin eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları, oğulları ve kızları her şeye rağmen, hiçbir şeye boyun eğmeden sadece ölmüşleri için değil gelecek kuşaklarımız için de adalet dediler. Ve eksiği ve gediği ile onca yalana dolana oyuna baskıya tehdide rağmen o 'içtihat' ile yeni bir yol açıldı işçi sınıfımızın ve tüm yurttaşlarımızın önünde…

"AYDINLIK YOL AÇILDI"

Soma ile başlayan yol, Aladağ'dan, Sakarya' Hendek'e, Çorlu'ya yalnızca ölmüşlerimiz için değil gelecek kuşaklarımız için de yurttaşın canını, hakkını en yüksele, hak ettiği mertebeye çıkarma mücadelesidir. Soma'dan Türkiye'nin geleceğine aydınlık bir yol açıldı. Bu yolun açık kalması için her hal ve şartta her birimiz ve hepimiz sorumluyuz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu yolu açan tüm emektarlara sonsuz teşekkürler… Silivri'den selamlar."

Soma Maden Katliamının 10. Yılında Can Atalay\'dan Mektup: \'İşçinin Canı Değersiz Görülüyor\'
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Hatay, Maden, Soma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma Maden Katliamının 10. Yılında Can Atalay'dan Mektup: 'İşçinin Canı Değersiz Görülüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:53. #1.13#
SON DAKİKA: Soma Maden Katliamının 10. Yılında Can Atalay'dan Mektup: 'İşçinin Canı Değersiz Görülüyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement