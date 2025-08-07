Sosyal Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar

Sosyal Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar
07.08.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya haberciliği, etik ihlaller ve hukuki riskler doğuruyor; eğitim şart.

SOSYAL medya haberciliği yaygınlaşırken, kontrolsüz bilgi paylaşımı etik ve hukuki sorunlara yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Dr. Mustafa Akbayır, sosyal medya haberciliğinde etik ihlallerin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların hukuki sonuçlarına değinen Avukat Ozan Gürgöz ise "Hepimiz farkında olmadan suç işleyebiliriz" uyarısında bulundu.

AÜ İletişim Fakültesi'nden Dr. Mustafa Akbayır, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin birer 'habercilik faaliyeti' yürütür hale geldiğini, bu durumun ciddi sorunlara neden olabildiğini söyledi. Dr. Akbayır, "Sosyal medyada yayılan içeriklerin çoğu herhangi bir doğrulama sürecine tabi tutulmadan yayılıyor. Ortaya atılan bir bilgi gerçekmiş gibi kabul edilip kamuoyu oluşturabiliyor. Bu da yanlış bilgilerin hızla yayılmasına ve kamuoyunun yönlendirilmesine neden oluyor" dedi.

'KİŞİSEL VERİLER İHLAL EDİLEBİLİYOR'

Sosyal medya haberciliğinde etik ilkelere uyulmamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Dr. Akbayır, "Haberin odağı doğruluk ve gerçekliktir. Ancak sosyal medya haberciliğinde etkileşim kaygısı, para kazanma amacı ve dikkat çekme isteği bu ilkelerin önüne geçiyor. Şeffaflıkla bir olay aktarılırken kişisel veriler ihlal edilebiliyor, özellikle kazalarda görüntülerin sansürsüz paylaşılması gibi sorunlar doğuyor" diye konuştu.

'Alaylı' olarak nitelendirilen sosyal medya kullanıcılarının bu alanda eğitim almadıkları için etik sorunların arttığını belirten Dr. Akbayır, medya okuryazarlığı ve gazetecilik eğitiminin şart olduğunu söyledi. Dr. Akbayır, "Tarafsızlık, karşıt görüşe mikrofon uzatmak, kişisel verilerin korunması gibi temel ilkeler eğitimsiz bireylerce ihlal ediliyor. Sosyal medya, kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkili bir araç olabilir ama doğru kullanılmazsa kamu zararı oluşabilir" dedi. Sosyal medya içeriklerinin teyit edilmeden paylaşılmasının büyük risk olduğunu vurgulayan Dr. Akbayır, "Artık doğruluk kontrolü için birçok yapay zeka uygulaması var. İçeriğin doğru olup olmadığını çok basit araştırma yöntemleriyle teyit edebiliriz" diyerek, bilgi süzgecinin önemine dikkati çekti.

'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞEBİLİRSİNİZ"

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların hukuki sonuçlarına değinen Avukat Ozan Gürgöz ise "Hepimiz farkında olmadan suç işleyebiliriz" uyarısında bulundu. Avukat Gürgöz, "Bir kişiyi izinsiz görüntülemek, mesajlaşmaları ifşa etmek özel hayatın gizliliğini ihlal anlamına gelir. Bu, hem Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur hem de tazminat davasına konu olabilir. Sosyal medya güçlü bir platform ama yanlış kullanıldığında haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz" diye konuştu.

'DOĞRU MERCİYE BAŞVURUN, SOSYAL MEDYADA TEŞHİR ETMEYİN'

Herhangi bir hukuki sorunla karşılaşıldığında doğrudan sosyal medyada paylaşmak yerine resmi kurumlara başvurulması gerektiğini belirten Avukat Gürgöz, "Bir haksızlık karşısında sosyal medyada ifşa kültürünü tercih etmek, sizi mağdurken sanık durumuna sokabilir. İlgili kurumlara, örneğin belediyelere, CİMER'e ya da savcılığa başvurarak hak aramak gerekir. Aksi durumda iftira, özel hayatın ihlali gibi suçlamalarla yargılanabilirsiniz" dedi. Çocukların sosyal medya kullanımına da dikkati çeken Gürgöz, "İfşa kültürü ortaokul çocukları arasında bile yaygınlaşmış durumda. Bunun önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sosyal medya eğitimi vermesi şart" dedi.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Medya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
5 yıldır aranıyordu bakın nerede yakalandı 5 yıldır aranıyordu bakın nerede yakalandı
Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu Çalışanları izne çıkaran patron kardeşler fabrikayı boşaltıp ortadan kayboldu
Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış

09:46
Türk spor basınının acı günü Ümit Aktan hayatını kaybetti
Türk spor basınının acı günü! Ümit Aktan hayatını kaybetti
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
13:52
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
13:40
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
13:38
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 09:51:37. #7.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Haberciliğinde Etik Sorunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.