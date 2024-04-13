"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı - Son Dakika
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"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

"Alevilerin neden bir PKK\'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Evren Barış Yavuz gözaltına alındı ve tutuklandı. Yavuz'un terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

13.04.2024 19:03  Güncelleme: 19:04
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Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı

TUTUKLANDI

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

BAYKAR'I HEDEF ALMIŞTI

Yavuz, ayrıca Türkiye'nin İsrail'e ihracata devam ettiği iddiasıyla Baykar üzerinden jet yakıtı satıldığı iddialarını ortaya atarak tepki çekmişti.

HALUK BAYRAKTAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.

Sosyal medyada Aleviler hakkında yapılan yazı nedeniyle gözaltına alınan kişi tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Yavuz, Evren, PKK, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı - Son Dakika

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  • halil arık : Ekremin adamı olduğunu niye belirtmiyorsunuz 259 127 Yanıtla yakup suri : ekrem kadar başınıza taş düşsün 155 293 Alper Elma: doğru söylüyorsun ekremin yol arkadaşları, bakalım yakinda ekremin neleri çıkacak, belediye başkanlgı dışında her işi yapıyor 237 114 yakup suri : bu kim terör destekçisi elbette değilim elhamdulillah ama imamoğlu ile be alaka dostum herşeyi neden o adama bağlıyorsunuz... o zaman sizin mantığınıza göre chp liler + diğer dem partililer vs ülkenin yüzde 55 lik bölümü terörist öylemi? 84 102 Ali Yıldız: Boş yapma … laf olsun diye konuşma !!! 68 110 Bu Kim: yakup suriye nedense hep chp destekcileri boyle pravakasıon yapiyor ekremi savucam diye demi savunmada sende onlardan degilsen 70 46 Selami Karagülle: Yakup Suri Demekki başımıza pek bir şey düşmeyecek 27 17
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