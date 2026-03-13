SUBÜ Öğrencilerinden Savunma Sanayisine Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SUBÜ Öğrencilerinden Savunma Sanayisine Katkı

SUBÜ Öğrencilerinden Savunma Sanayisine Katkı
13.03.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, mühendis adaylarının milli savunma projeleriyle katkı sağlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde mühendis adayları, "milli savunma sistemleri" alanında ürettikleri projelerle Türk savunma sanayisine katkıda bulunmak istiyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasına destek olmak amacıyla 2022'de kurulan koordinatörlük, mühendis adaylarının teknoloji alanında uzmanlaşmasına da ön ayak oluyor.

Aralarında hava savunmasına yönelik "Kule Silah Sistemi", "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" ile meskun mahal bölgelerinde kullanılabilecek "Duvar Arkası Görüş Sistemi" gibi projelerini endüstriyel boyuta taşımak isteyen öğrenciler, ürettikleri prototiplerin savunma sanayinin yüksek standartlarına uygun hale getirilmesi için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, koordinatörlük bünyesinde 200'den fazla takımın teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katıldığını söyledi.

Sarıbıyık, bunların ülkede geliştirilen teknolojilere katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin geliştirdiği birtakım teknolojiler artık savunma sanayisinde seri üretime gelecek şekilde kabuller görmeye başladı. Bu da bizleri üniversite olarak mutlu ediyor." dedi.

Üniversitenin uyguladığı 3+1 ve 7+1 eğitim modeliyle birçok firmanın bu öğrencileri değerlendirdiğini dile getiren Sarıbıyık, "Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'ndeki öğrencilerimizin farklı bir özelliği var. Bu öğrenciler, kendi teknolojilerini geliştirmeye çalıştıkları için hem sektörde kolay iş buluyorlar hem de daha kolay iş kuruyorlar." diye konuştu.

Sarıbıyık, koordinatörlük bünyesindeki öğrencilerin kendi şirketlerini ve firmalarını kurduklarını belirterek, yurt dışından yatırım desteği alan öğrenci firmalarının olmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz"

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken de Türkiye'de "ilk" kez SUBÜ bünyesinde faaliyete girdiğini belirttiği koordinatörlükte alanında uzman akademisyenlerle birçok farklı teknoloji projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çalışmaların Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayan çalışmalar olduğuna işaret eden Telçeken, çalışmaların çıktısını öğrencilerin kariyerlerinde görmeye başladıklarını, birçok öğrencinin yurt içi ve yurt dışında önemli teknoloji firmalarında yönetici olarak çalıştığını anlattı.

Telçeken, öğrencilerden bazılarının ciddi yatırımlar aldığını aktararak, "Teknoloji üretmeye devam ediyorlar. Bunlar sadece sayıdan ibaret değil, her biri geleceğin teknoloji liderlerinin ortaya çıkan hikayeleri." dedi.

Savunma sanayisi ile görüşmelerin sürdüğünü, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinin olduğunu dile getiren Telçeken, "Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Öğrencilerimizin kendi fikir ve projelerini hayata geçirmeleri ve girişime dönüştürmeleri... Sadece istihdam açısından değil, proje fikirlerinin de gelişeceği, yeni firmaların kurulacağı, Milli Teknoloji Hamlesi'ne, milli duygularla yetişecek öğrencilerin olduğu ortam oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Projemizi ülkemizin envanterine kazandırmak istiyoruz"

SUBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve TULPAR takımının kaptanı Muhammed Furkan Çabuk ise "Kule Silah Sistemi" projelerinin askeri standartlara en yakın biçimde tasarlandığını söyledi.

Askeri standartlarda bir hava savunma sistemine entegre edilebilecek platform görevi görebilecek tasarım geliştirdiklerini anlatan Çabuk, "Sistemimiz direkt savunma sanayisine entegre edecek şekilde tasarlanmaktadır. Hedefimiz ülkemizin yerli ve milli teknolojiyle savunma sanayisine katkı sağlamak. Bu doğrultuda ülkemizin hava savunma sahasını geliştirecek bir teknoloji olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım üyesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Berk Kaya, projenin tasarım ve yapısal analizleri üzerinde çalışmalar yürüttüğünü, ASELSAN ve Otokar'ın tasarımlarını incelediklerini anlattı.

Geliştirdikleri sistemin "dost-düşman" hedef ayrımıyla hedefe kilitlenip isabetli vuruş yaptığını aktaran Kaya, "Sistemimiz tam otonom olarak bu işi yapıyor. İlk hedefimiz kendimizi yarışmalarda göstermek." dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve SKY-RAY takımının kaptanı Talha Tosun, "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" projesi kapsamında geliştirdikleri sistemin, istihbarat ve keşif uydularını yüksek enerjili lazer ile kamera lenslerini etkileyerek "geçici körlük" oluşturduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK'la beraber ilerlettikleri projenin istihbarat uydularının görüntü almasını engellediğine işaret eden Tosun, gelişen teknoloji ile sistemin kullanılır hale geleceğini kaydetti.

Tosun, bu tarz projelerin yürütücüsü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Projemizi ülkemizin envanterine kazandırmak istiyoruz." dedi.

Aynı takımda yer alan Ercan Özlük de "duvar arkası görüş" sistemleri üzerinde çalıştığını, bu projenin de meskun mahal bölgeleri ve enkaz arama operasyonlarında pozisyon tespitiyle eylem tanımlaması yapılabileceğini belirtti.

Özlük, projelerin savunma sanayi anlamında işlevsel projeler olduğunu ifade ederek, "Fuar ve yarışmalarda bunu çok net hissettik. Projelerin savunma sanayisine katkı sağlayacağını gördük. Bu da bizim motivasyonumuz oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ Öğrencilerinden Savunma Sanayisine Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:13
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:21:50. #.0.4#
SON DAKİKA: SUBÜ Öğrencilerinden Savunma Sanayisine Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.