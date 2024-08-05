Kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü - Son Dakika
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Kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü

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Adana'da boğulma vakalarının artmasına rağmen, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirerek kanallarda yüzen 2 çocuk dikkat çekti.

05.08.2024 12:02  Güncelleme: 13:07
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Adana'da boğulma vakalarına rağmen hala sulama kanallarında serinleyen 2 çocuğun, gizlenmek için başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzmeleri, dikkat çekti.

Haziran ayından bu yana hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, serinlemek için göle veya sulama kanallarına giren 16 kişi boğuldu. Polis ekiplerinin bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra belediyelerin havuz sayısını artırmasına rağmen çok sayıda çocuk ve genç, her gün serinlemek için kanallara girmeyi sürdürdü.

Sulama kanallarında serinlemek isteyen çocuklar dikkat çekti

UYARILARA RAĞMEN KANALA ATLADILAR

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde polisin uyarılarına rağmen köprüden kanala atlayan 2 çocuk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için de başlarına kese kağıdı ve poşet geçirdi. Bir süre sonra sudan çıkıp tekrar atlayan çocuklar daha sonra uzaklaştı.

Sulama kanallarında serinlemek isteyen çocuklar dikkat çekti
Kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü
Kaynak: DHA

Çocuk, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanala giren çocuklar, başlarına kese kağıdı ve poşet geçirip yüzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay: Poşet tehlikeli çok ama cocuksada olsa bir mantığı var kese kağıdını anlayamadım anlayan varsa bir zahmet açıklarsa sewinirim ya haber yanlış yada çocuklarda sıkıntı var 7 0 Yanıtla
  • Emin Ceylan: aman çocuklar 2 1 Yanıtla

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