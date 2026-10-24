Sultanbeyli\'de 10 yatırımın açılışı yapıldı, Kurtulmuş Terörsüz Türkiye\'yi anlattı

SULTANBEYLİ'de katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmesi ve bu alanda atacağı adımların başarıyla sonuçlanması aynı zamanda yaklaşık bir asırdır uygulanan bölgedeki emperyalist projeleri de sona erdirecektir. Bu bölgenin halklarını cetvelle çizilmiş sınırlarla birbirinden bölenler, Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Şiileri, Marunileri, Nusayrileri birbirinden ayırt etmeye çalışanlar artık yolun sonuna gelmişlerdir. Biz, sadece Terörsüz Türkiye meselesiyle bir örgütün silah bırakmasını değil bir asır evvel dağıtılan parçalarımızın yeniden derlenmesini, toparlanmasını sağlıyoruz yani yeniden bölge halklarının birlikte daha güçlü olmasının yolunu açıyoruz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 10 ayrı yatırım için toplu açılış ve temel atma töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Kurtulmuş'un yanı sıra Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Şehir Kütüphanesi, Hamidiye Gençlik Merkezi, Fetih Korusu Sosyal Tesisleri, Sultanbeyli Düşünce Merkezi ile Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Akşemsettin Gençlik Merkezi, Battalgazi ve Mimar Sinan 4–6 Yaş Kur'an Kursları, Ahmet Yesevi Anaokulu, Aydos Sosyal Tesisleri ve Sultanbeyli Terminali projelerinin temeli atıldı.

'DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ SORUN FİLİSTİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN SOYKIRIM VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİDİR'

Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyadaki en önemli sorun İsrail'in 3 yılı aşkın bir süredir Filistin'de gerçekleştirmiş olduğu soykırım ve insan hakları ihlalleridir. Bugün geldiğimiz noktada meselenin sadece Gazze olmadığı, meselenin sadece Hamas'ın 7 Ekim olayları olmadığı artık ayan beyan ortadadır. Mesele Gazze'deki bütün insanların da öldürülmesinden ibaret olmadığı İsrail için anlaşılmıştır. İsrail sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da, Filistin'in topraklarında da insanlara her türlü zulmü yapmakta, bırakın insanlara zeytin ağaçlarını bile kökünden keserek insanlık suçu işlemektedir. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria sınırlarında, yani Filistin topraklarında, İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlenecek suçlardaki Arap asıllılara idam cezasını verecek kadar gözünün dönmüş olması da maalesef sadece İsrail yönetimi için değil, bunu önleyemeyen uluslararası sistem ve dünya bakımından bir insanlık dramıdır. Burada bu konuda en önemli etkiyi ortaya koyan, her platformda Filistin meselesine sahip çıkan Türkiye'dir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her platformda Türkiye, İsrail'in karşısında Filistin halkının yanında yer almaya devam etmektedir" diye konuştu.

'FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Kurtulmuş, "Zulüm asla abad olmaz, zalim asla istediği her şeyi gerçekleştiremez. Bendeniz de parlamenter diplomasi çerçevesinde son 3 yıldır yaptığım bütün temaslarda ve uluslararası temaslarda şunu görüyorum: Bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel İsrail'e toskondurmayan ülkeler bile şimdi İsrail'in Filistin'e karşı işlemiş olduğu suçlar yüzlerine söylendiğinde seslerini dahi çıkaramamakta, gıklarını dahi çıkaramamaktadır. Bugünler siyonist rejimin iyi günleridir. Önlerinde onları bekleyen çok daha zor, çok daha tehlikeli yollar olduğunu hatırlatmak isterim. Bütün insanlık insanlığın vicdanı sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne, siyonizmin bu çılgınlığına dur demektedir ve inşallah bu çılgınlık durdurulacak ve Filistin sonunda özgür olacaktır. Konya'da Konyaspor Filistin maçının, bunu daha evvel de söyledim, 89'uncu dakika 59'uncu saniyesinde, yani son saniyesinde skor tabelasına bir şey yazıldı, 'Filistin, özgür olana kadar maç tehirdir'. Biz de diyoruz ki Filistin özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek ve başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti mutlaka ama mutlaka kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

'GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞTIR'

Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının en önemli sorunu olan terör meselesinin geride bırakılması ise Türkiye'nin iç politika bakımından birinci önceliğidir. 2 senedir yürütülmekte olan, geçtiğimiz Ağustos ayında da çıkarılan ve 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla birlikte 'Terörsüz Türkiye' konusunda çok ama çok önemli bir adım atılmıştır. Parlamentodaki çalışmalarda yakinen takip ettiğiniz gibi bütün siyasi partilerin katılımıyla bir rapor hazırlanmış ve önümüzde bir yol haritası olarak bunu kabul etmiş olduk. Şimdi yasanın gereği olarak da bu konuyla ilgili adımlar atılacak ve artık Türkiye'de terör örgütü bütün silahlarını teslim ederek kendisini feshedecek ve böylece Türkiye esenlik yurdu, barış yurdu olma noktasında bir önemli adımı daha geride bırakacaktır. Şimdiye kadar 50 yıllık terörle mücadelede kazananlar terör ve savaş baronları oldu. Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle birlikte kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaşımız olacak. Kazanan barış ekonomisi olacaktır. Türkiye'nin her yerinde, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere her tarafında halkımız alın teriyle üretecek ve helalinden kazanacaktır" dedi.

'GABAR DAĞI DAHA YAKIN ZAMANA KADAR HİÇBİR SİVİLİN GİREMEDİĞİ BİR YERDİ'

Kurtulmuş, "Sadece bir örnek vermek istiyorum, Geçtiğimiz sene yaklaşık 40'ın üzerinde milletvekili arkadaşımla birlikte meşhur Gabar Dağı'na gittik. Gabar Dağı daha yakın zamana kadar hiçbir sivilin giremediği, dağlarında bombaların patladığı, çatışmaların yaşandığı bir bölgemizdi. Şimdi Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuyularını açtılar ve bizim gittiğimiz törenle birlikte de Gabar'da petrol üretim töreni gerçekleşmiş oldu. ve burada bu törenden sonra da şu anda günlük 85 bin varil petrol Gabar'dan üretiliyor. Yani barış ekonomisi tıkır tıkır çalışmaya başlamış, üretime başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun, Türkiye için bir zenginlik vesilesi olsun" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TERÖRÜ DE TAMAMIYLA BİTİREREK BÖLGESİNDE YILDIZ BİR ÜLKE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Kurtulmuş, "Aynı şekilde Diyarbakır'a gittiğiniz zaman, mesela bu sabah Diyarbakır'da olsanız, Diyarbakır'ın sokaklarının yerli ve yabancı turistlerle kaynadığını görürsünüz. Daha önce insanların hiç gitmeye cesaret edemediği Diyarbakır'ın tarihi sokaklarının en ücra köşesine kadar insanların huzur içerisinde gittiğini görürsünüz. Aynı şey Mardin'de, aynı şey Urfa'da, aynı şey Hakkari'de, Şırnak'ta, Doğu Anadolu'nun her yerinde, Doğu Beyazıt'ta, her yerde insanlar yerli ve yabancı o bölgenin zenginliklerini keşfetmek için geliyorlar. Allah aşkına bundan daha büyük bir zenginlik olur mu? Bundan daha güçlü bir Türkiye olur mu? İnşallah Türkiye terörü de tamamıyla bitirerek bölgesinde yıldız bir ülke olmaya devam edecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge içinde önemli bir hedeftir. 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte terörsüz bir bölgenin kurulduğunu da hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU SÜRECİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE BÖLGENİN HALKLARI DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDECEK'

Kurtulmuş, "İnşallah Suriye'de PYD'nin hızlı bir şekilde yeni Suriye yönetimi ile entegre olması çalışması başarıyla devam ediyor. Ardından Irak'ta da eş zamanlı olarak bu ay içinde başlatılan silahlı milis grupların silahlarını terk ederek merkezi devlet otoritesinden başka hiçbir silahlı gücün kalmaması süreci de başarılı bir şekilde yürüyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem terörsüz bölge inşa edilecek hem de artık bu bölgenin halkları daha yakın iş birliği içerisinde hareket edecek. Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmesi ve bu alanda atacağı adımların başarıyla sonuçlanması aynı zamanda yaklaşık 1,5 asırdır, bir asırdır uygulanan bölgedeki emperyalist projeleri de sona erdirecektir. Bu bölgenin halklarını cetvelle çizilmiş sınırlarla birbirinden bölenler, Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Şiileri, Marunileri, Nusayrileri birbirinden ayıt etmeye çalışanlar artık yolun sonuna gelmişlerdir. Güçlü Türkiye bu bölgede halklarında toparlandığı bir güçlü merkez anlamındadır" dedi.

'1,5 ASIR EVVEL DAĞITILAN PARÇALARIMIZIN YENİDEN DERLENMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Kurtulmuş son olarak, "Biz sadece 'Terörsüz Türkiye' meselesi ile bir örgütün silah bırakmasını değil, aynı zamanda 1,5 asır evvel dağıtılan parçalarımızın yeniden derlenmesini, toparlanmasını sağlıyoruz. Yani yeniden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve bölge halklarının birlikte daha güçlü olmasının yolunu açıyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin" ifadelerini kullandı.