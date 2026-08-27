Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı

Kadın kılığına girerek Sultangazi'deki bir apartmana girdiği belirtilen erkek şüpheli, evde kimsenin bulunmadığı sırada altın ve para çaldı. Apartmandan çıktıktan sonra fark edilen şüphelinin kaçışı mahallede hareketli anlara neden oldu.

KADIN KIYAFETİ GİYİP BİNAYA GİRDİ

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi C1 Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre mavi renkli kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, binaya girdikten sonra ikinci kata çıktı. Yaklaşık yarım saat binada kalan şüpheli, içerisinde kimsenin bulunmadığı daireye girdi.

Şüphelinin evden 4 bilezik, 2 gram altın ve nakit para aldığı belirtildi.

APARTMANDAN ÇIKARKEN FARK EDİLDİ

Şüphelinin apartmanda çıkardığı sesleri duyanlar durumdan şüphelendi. Binadan ayrılmaya çalışan kişinin erkek olduğunun fark edilmesi üzerine çevredekiler peşinden koşmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı kovalamacada şüpheli bir süre takip edildi. Kadın kıyafetleriyle kaçan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"YARIM SAAT BEKLEYİP ALTINLARI ALIP ÇIKTI"

Mahalle sakinlerinden Sıraç Ali Şengül, olayın iş çıkışı saatlerinde yaşandığını belirterek şüphelinin kıyafetlerini giydikten sonra binaya çıktığını anlattı.

Şengül, "İkinci kata çıktı. Orada yarım saat bekleyip altınları alıp çıktı. 4 tane bilezik, bir de duyduğuma göre 2 gram altın ve para almışlar" dedi.

Şengül ayrıca şüphelinin fark edilmesinin ardından kardeşi ve bir kadının peşinden koştuğunu, daha sonra mahalledeki diğer kişilerin de kovalamacaya katıldığını söyledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinden Sedat Şentürk ise ilk olarak dışarıdaki hareketliliği çocukların oyun oynaması sandığını söyledi. "Hırsız var" seslerini duyduktan sonra balkona çıktığını belirten Şentürk, şüpheliyi kaçarken gördüğünü anlattı.

Şentürk, daha sonra kendi evinin güvenlik kamerasını kontrol ettiğini belirterek, "Kadın kılığında bir erkeğin kaçtığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Şentürk'ün aktardığına göre ev sahibi, dairesini kontrol ettiğinde altınları ile parasının çalındığını fark etti.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, ihbarın ardından binada çalışma yaptı. Şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı.