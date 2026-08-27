Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de kadın kıyafeti giyerek 4 katlı bir binaya giren erkek şüpheli, ikinci kattaki boş daireden 4 bilezik, 2 gram altın ve nakit para çaldı. Binadan çıkarken erkek olduğu fark edilen şüpheli, mahallelinin peşine düşmesi üzerine kaçmaya başladı. Kovalamaca güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın kılığına girerek Sultangazi'deki bir apartmana girdiği belirtilen erkek şüpheli, evde kimsenin bulunmadığı sırada altın ve para çaldı. Apartmandan çıktıktan sonra fark edilen şüphelinin kaçışı mahallede hareketli anlara neden oldu.

KADIN KIYAFETİ GİYİP BİNAYA GİRDİ

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi C1 Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre mavi renkli kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, binaya girdikten sonra ikinci kata çıktı. Yaklaşık yarım saat binada kalan şüpheli, içerisinde kimsenin bulunmadığı daireye girdi.

Şüphelinin evden 4 bilezik, 2 gram altın ve nakit para aldığı belirtildi.

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı

APARTMANDAN ÇIKARKEN FARK EDİLDİ

Şüphelinin apartmanda çıkardığı sesleri duyanlar durumdan şüphelendi. Binadan ayrılmaya çalışan kişinin erkek olduğunun fark edilmesi üzerine çevredekiler peşinden koşmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı kovalamacada şüpheli bir süre takip edildi. Kadın kıyafetleriyle kaçan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı

"YARIM SAAT BEKLEYİP ALTINLARI ALIP ÇIKTI"

Mahalle sakinlerinden Sıraç Ali Şengül, olayın iş çıkışı saatlerinde yaşandığını belirterek şüphelinin kıyafetlerini giydikten sonra binaya çıktığını anlattı.

Şengül, "İkinci kata çıktı. Orada yarım saat bekleyip altınları alıp çıktı. 4 tane bilezik, bir de duyduğuma göre 2 gram altın ve para almışlar" dedi.

Şengül ayrıca şüphelinin fark edilmesinin ardından kardeşi ve bir kadının peşinden koştuğunu, daha sonra mahalledeki diğer kişilerin de kovalamacaya katıldığını söyledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinden Sedat Şentürk ise ilk olarak dışarıdaki hareketliliği çocukların oyun oynaması sandığını söyledi. "Hırsız var" seslerini duyduktan sonra balkona çıktığını belirten Şentürk, şüpheliyi kaçarken gördüğünü anlattı.

Şentürk, daha sonra kendi evinin güvenlik kamerasını kontrol ettiğini belirterek, "Kadın kılığında bir erkeğin kaçtığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Şentürk'ün aktardığına göre ev sahibi, dairesini kontrol ettiğinde altınları ile parasının çalındığını fark etti.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, ihbarın ardından binada çalışma yaptı. Şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Hırsızlık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Suudi Arabistan’a nükleer anlaşma için İsrail şartı Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme Valilik görevlendirme yaptı Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme! Valilik görevlendirme yaptı
Şerife’nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı Saldırgan kadının hapsi istendi Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
SDG’nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu’ndan 3 dilde mesaj SDG'nin feshi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 3 dilde mesaj
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor Rakam şaşırttı Gülben Ergen sosyal medyadan servet kazanıyor! Rakam şaşırttı
Manisa’da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı Manisa'da bir garip olay: Eşek muhtara saldırdı
Erbil’de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı
Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı İlk açıklama geldi Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi
Nepal’de şiddetli sel felaketi Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor
Tarihi evleri 56 TL’den satışa çıkardılar Tarihi evleri 56 TL'den satışa çıkardılar
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:33
Fenerbahçe’den Talisca için sürpriz karar 20 milyon euroya rağmen kalıyor
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
10:22
Lyon maçına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde
10:11
Fenerbahçe ve Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden servet
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
09:39
Şampiyonlar Ligi’nde play-off tamamlandı Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi’nde
Şampiyonlar Ligi'nde play-off tamamlandı! Fenerbahçe ile birlikte 7 takım Devler Ligi'nde
09:35
İsmail Kartal’dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz
İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:22
Görenler tanıyamıyor Tam 272 kilo verdi
Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:00:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement