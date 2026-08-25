Gaziosmanpaşa'da sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir şahıs sokak ortasında eşini silahla vurarak yaraladı. Saldırgan koca, daha sonra bir yufkacı dükkanına girerek silahı kendi kafasına dayadı. Şahıs, müzakereci polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

EŞİNİ VURUP KENDİNİ REHİN ALDI

Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırgan şahsın silahla eşine ateş ettiği anlar ile kendisini yufkacıda rehin alma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan şahsın ateş açtığı ve çevredekilerin korkuyla kaçtıkları anlar yer aldı.