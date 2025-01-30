Suriye\'de \'Umut Şehri\' Açıldı: 1400 Aileye Yeni Bir Yuva

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KATAR Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Soran kasabasında iç savaştan etkilenen 1400 ailenin ikamet edeceği 'Umut Şehri' kuruldu. 9 mahalleden oluşan ve 10 bin kişiye yuva olan Umut Şehri'nin açılış programına Katar, Türkiye ve Suriye'den birçok üst düzey yetkili katıldı.

Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Azez-Soran kasabasında inşa edilen 'Umut Şehri' savaştan etkilenen yaklaşık 10 bin kişiye yuva oldu. İnşaatı tamamlanan şehrin açılışı gerçekleşti. Yoğun ilgi gören programa İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Katar İşbirliği Bakanı Meryem El- Misned, Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Valisi Azzam Garip, Türkiye Dışişleri Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Katar Büyükelçi Temsilcisi Omar Hassan El- Hil, Suriye İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Temsilcisi Abdulrazak Şamsedin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Katar Charity Kurumu İcra Kurulu Başkanı Yusuf El- Kuwari, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Katar Charity Kurumu Temsilcisi Nawaf Alhamadi katıldı.

'SURİYE HALKININ YANINDAYIZ'

Köyün girişinde gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılış programı başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan Katar İşbirliği Bakanı Meryem El- Misned "Ailemizden saydığımız Suriye halkıyla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Bu özel güne tanıklık ediyoruz. Bugün umut şehrinin açılışını yapıyoruz. Özgürlük için gayret eden Suriye halkının geçmişte olduğu gibi bugün de yanlarındayız" diye konuştu.

Misned'in ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ise Umut Şehri'nde emeği geçen herkese teşekkür ederek "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok alanda Katar'la iş birliği yapıyoruz. Suriye coğrafyasında barınmadan, insani yardıma, eğitimden sağlığa birçok alanda yardım ediyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız 'Umut Şehri' faaliyetlerimizin en somut örneğidir. Bugün burada bir tarafta Katar Charity Kurumu, bir tarafta İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle 1400 konutluk bu şehri açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE HALKINA BİR ARMAĞAN'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Biz kendi çocuklarımız için neyi düşünüyorsak Suriyeli çocuklarımız için onu düşünüyor onu istiyoruz. Bugün bu açılışla Türkiye Suriye ve Katar olmak üzere kardeşlik adına tarih yazıyoruz" dedi.

Devam eden programda konuşma yapan Katar Charity Kurumu İcra Kurulu Başkanı Yusuf El- Kuwari ise "İnsani yardımın ne kadar büyük bir katkıya vesile olduğunu hep beraber görüyoruz. Katarlı hayırseverlerin katkılarıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bu şehir 14 yıl boyunca savaşın zulmüne maruz kalan ve göç etmek zorunda kalan Suriye halkına bir armağandır" diye konuştu.

'BİZE GÜÇ VE UMUT VERİYOR'

Yaptığı konuşmada umudun tekrardan yeşerdiğini belirten Halep Valisi Azzam Garip de "Bu açılışın bizim için önemi büyüktür. Devrimin ardından böylesine bir açılış yapmak bizlere güç ve umut veriyor. Böylesine önemli bir çalışmanın içerisinde olan İHH İnsani Yardım Vakfı'na Katar Charity Kurumu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'İHH OLARAK SURİYE HALKINI YALNIZ BIRAKMADIK'

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın ise "Bugün burada umut ve dayanışmanın göstergesi olan Umut Şehrimizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz o günden bu yana milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi. Ancak İHH olarak bizler Suriye halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün burada Katar Charity Kurumu ile birlikte sayısız projelerinin bir yenisini ve en kapsamlısını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

UMUT ŞEHRİ 9 MAHALLEDEN OLUŞUYOR

Suriye'nin Kuzey Halep bölgesinde bulunan Azez-Soran kasabına bağlı Tukli Köyünde, 280 dönüm arazi üzerine kurulu olan 'Umut Şehri' 9 mahalleden oluşuyor. Şehirde bulunan 1400 konutun dışında 1 camii, 1 kız okulu, 1 erkek okulu, 1 anaokulu ve 1 meslek okulu olmak üzere toplam 4 okulun yanı sıra; 1 halk eğitim merkezi, 1 spor kompleksi, 1 klinik, 1 çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan müteşekkil bir çarşı yer alıyor.

Düzenlenen açılış programı, katılım sağlayan misafirlere çeşitli hediyeler takdim edilerek son buldu.