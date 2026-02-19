Suriye Entegrasyonu ve Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
Suriye Entegrasyonu ve Güvenlik Tedbirleri

19.02.2026 12:13
MSB, Suriye'deki entegrasyon süreci ve güvenlik önlemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, "Halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaşmış, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 457) kilometre olmuştur."

"Son bir haftada 176 şahıs yakalandı"

Hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahsın hudutlarda yakalandığını kaydeden Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş, engellenen bin 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. Aktürk, 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile destek sağlandığını bildirdi.

"NATO'nun etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine  katkı sunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, "İttifaka katılımından bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren ülkemizin, NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Aktürk, devamında şunları kaydetti:

"NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilİ tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile tatbikatta aktif olarak yer almakta; bu katılım Türkiye'nin stratejik intikal, hızlı kuvvet aktarımı ve sürdürülebilir lojistik idame kapasitesini somut biçimde ortaya koymaktadır."

"Bayraktar TB-3, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirdi"

Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur.

Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu'dan yerinde takip edilmiş olup, yarın gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya'ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askeri iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır."

"İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararı hükümsüz"

Aktürk, İsrail hükümetinin işgali altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve hükümsüz olduğunu dile getirdi. Aktürk, "İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hafta boyu bulunduğu temaslara ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nı kabul edeceğini ve 25 Şubat'ta Ankara'da gaziler ile şehit ve gazilerin aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini belirtti.

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyet Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etmekte"

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı başkanlığında Somali Deniz Görev Grubu'nun, Somali'de icra edeceği görevler ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı emrinde görevlendirilecek Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve İstihkam unsurları faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla 10-13 Şubat tarihlerinde Somali'yi ziyaret ettiğini dile getiren Aktürk, Aktürk, "Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina'da Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etmektedir" dedi. Aktürk ayrıca, Türkiye-Bulgaristan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 24-26 Şubat tarihlerinde Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

Aktürk, 12 Şubat'ta Senegal Nehri'nde batan Senegal Deniz Kuvvetlerine ait botun arama-kurtarma çalışmalarına, Senegal makamlarının talebine istinaden, 12-13 Şubat'ta Deniz Karakol uçağımız ile destek sağlandığını belirterek, deniz karakol uçağının bugüne kadar 41 uçuş yaptığını bildirdi.

"Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında personelin ilk eğitimlerine yönelik Birleşik Krallık'a ziyaret icra edilecek"

16 Şubat'ta muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yapıldığını kaydeden Aktürk, "Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uçucu ve yer sınıfı personelin ilk eğitimlerine yönelik olarak Birleşik Krallık Coningsby (Kaningzbi) Hava Üs Komutanlığına 24-27 Şubat tarihleri arasında çalışma ziyareti icra edilecektir" bilgisini paylaştı.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin mayın  faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların paylaşılması, olası iş birliğinin kapsam ve yönteminin görüşülmesi maksadıyla 9-12 Şubat tarihlerinde Suriye heyetinin Milli Mayın Faaliyet Merkezi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

"Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz"

MSB'den Suriye'deki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz"

Yunanistan ile ABD'li Chevron şirketi arasındaki anlaşmaya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir."

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Somali'deki varlığıyla caydırıcılığını sürdürecek"

MSB açıklamasında Somali'deki son gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Sondaj faaliyetleri ve Somali'de inşa edilen Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir."

AIRBUS Avrupa Başkanı Jose Luis de Miguel Cortes ve beraberindeki heyetin ASFAT'ı ziyaretine ilişkin, "Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA

