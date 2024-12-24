Suşehri\'nde Kadın Cinayeti: Eşinin Gözaltına Alınması

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Üç çocuk annesi 33 yaşındaki Gonca Özdemir'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tabutunun üzerine gelinlik bırakılan Özdemir'in cenazesi öğle vakti Gökçekaş köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Özdemir'in ailesi, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir'in vücudunda darp izleri bulunduğu için gözaltına alınan eşi T. Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Gonca Özdemir'in, ölmeden önce bir kadın arkadaşıyla mesajlaşmasında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını yazdığı iddia edildi.

Taşköprü Mahallesi'nde T. Özdemir (40), uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'in tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince bilinci kapalı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, kocası gözaltına alınmıştı.