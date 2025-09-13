Suşehri'nde Zincirleme Kaza: 10 Yaralı - Son Dakika
Suşehri'nde Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Suşehri\'nde Zincirleme Kaza: 10 Yaralı
13.09.2025 23:59
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. D-100 yolu Akçaağıl köyü yakınlarında E.Ö. (38) yönetimindeki otomobil, M.Y. yönetimindekitraktöre çarparak devrildi.

ÇARPMAMAK İSTERKEN BARİYERLERE GİRDİ

S.B.'nin (25) kullandığı başka bir otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak istediği sırada yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

1'İ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y., F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suşehri'nde Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

