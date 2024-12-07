Tajani: Suriye'de Askeri Değil, Siyasi Çözüm - Son Dakika
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Tajani: Suriye'de Askeri Değil, Siyasi Çözüm

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye'de askeri değil siyasi çözümden yana olduklarını belirtti.

07.12.2024 19:51
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de askeri değil siyasi çözümden yana olduklarını ve Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere güvendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Tajani, Dışişleri Bakanlığında Suriye'deki İtalyan vatandaşların tahliyesiyle ve bu ülkedeki gelişmelerle ilgili bölgedeki büyükelçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından bakanlıktaki kriz masasında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre Tajani, Doha'da Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'in de katılımıyla yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "Bizim desteklediğimiz hedef, Orta Doğu'nun istikrarında önemli bir yer tutan Suriye'de barış ve istikrarı garanti altına alacak, askeri olmayan, siyasi bir çözüm. Doha'da devam eden görüşmelere güveniyor ve destek veriyoruz. Bu toplantıdan siyasi bir çözümle bir anlaşmaya varılmasını umuyoruz ve tüm tarafları bu yönde ilerlemeye teşvik ediyoruz." dedi.

Tajani, Suriye krizine ilişkin olarak G7'deki ortaklarıyla "sürekli temas" içinde olduklarını ifade etti.

İlk kaygılarının Suriye'deki 300 kadar vatandaşına yönelik olduğunu ve onları korumaya çalıştıklarını, vatandaşlarının durumunun kontrol altında olduğunu belirten Tajani, bu kişilerin tahliyesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bakan Tajani, Şam'daki büyükelçiliklerinin tahliyeleri organize etmeye hazır olduğunu da söyledi.

Tajani, "Çatışmanın taraflarından sivillerin korunmasını istiyoruz." dedi.

Şam, Doha, Tel Aviv, Amman, Beyrut, Tahran, Bağdat, Abu Dabi, Kahire, Riyad, Moskova ve Ankara'daki büyükelçileriyle görüşmeler yaptığını belirten Tajani, bölgedeki durumla alakalı Başbakan Giorgia Meloni'ye de bilgi verdiğini kaydetti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Antonio Tajani, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, İtalya, Güncel, Dünya, Doha, Son Dakika

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