Taksilere Kameralı Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunluluğu

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RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirilmesi üzerine şoför esnafı söz konusu sistemleri araçlarına taktırmaya başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 1 Mart 2025'e kadar kapsam içindeki tüm araçlara bu sistemlerin takılacağını, buna göre altyapı çalışması yaptıklarını söyledi. Yiğiner, terör olaylarında taksilerin kullanılabildiğini hatırlatarak, "Bunların yakalanmasında bu sistem çok önemli. Ülke güvenliği için, emniyeti için çok önemli. Dolayısıyla biz bu işi destekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak. Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az 1 ay süre ile kayıt yapacak. Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın erişimine hazır bulundurulacak. Taksi ve taksi dolmuşlarda ayrıca araç takip sistemi ve acil durum butonu da bulundurulacak. Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

'ŞOFÖR ESNAFININ LEHİNE'

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ardından Ankara'da taksi ve dolmuş şoförleri araçlarına kamera, takip sistemi ve acil durum butonu taktırmaya başladı. Bu sistemlerin takıldığı birçok iş yeri önünde yoğunluk oluştu. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye genelinde yüzde 40-50 oranında bu tür araçlarda kamera sistemi bulunduğunu, bunların bir kısmının da son teknolojiye uygun olmadığı için yenileneceğini söyledi. Yiğiner, 1 Mart 2025 tarihine kadar tüm araçlara kamera sisteminin takılmış olacağını söyleyerek, "Bu uygulama şoför esnafının lehine olacaktır. Yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde, minibüslerde birçok olay oluyor. Bu olaylar kamera vasıtasıyla netleşebiliyor. Burada kameraların olması bizim esnaf arkadaşlarımızı da korumuş oluyor. Hem araç içi görüntü alıyor hem araç dışı hem aracın ön tarafını ve arka tarafını da görüntülediği için çok da faydası olacağını düşünüyorum" dedi.

'TEDARİK ANLAMINDA SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüklerini dile getiren Yiğiner, "Biraz süreç istedik ve bu sürede biz bu araçlarımızın tamamına kamera taktıracağız. Bu şekilde teknik özelliklere uygun bir şekilde araçlarımızı hazırlayacağımızı söyledik. O süreyi de sağ olsun kendileri bize verdi. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Değişik firmalar, belediyelerle iş birliği yapıyor, bizlerle iş birliği yapıyor. Tedarik anlamında da bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL OLMAYACAK'

Taksilerde hem şoför için hem de yolcular için acil durum butonu olacağını kaydeden Yiğiner, "Biz odalarımızda merkez oluşturacağız. Bu merkezden bunları takip edeceğiz. Bir ucu emniyet ve jandarmada olacak. Onlar da takip etmiş olacak. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sadece uç verilen yerlerde, olay olduğunda değerlendirilecek. Herkes kendi aracını izleyemeyecek. Yani burada özel hayatın gizliliğini ihlal etme anlamında bazı vatandaşlarımız, yolcularımız bundan rahatsız olabilir. Kesinlikle böyle bir uygulama olmayacak. Öte yandan savcılık izni olmadan da bu görüntülere başkaları ulaşamayacak. Vatandaşların endişe etmemesi gerekiyor" dedi.

'ÜLKE GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ'

Terör olaylarında taksilerin kullanılabildiğini belirten Yiğiner, "Yani bu anlamda taksiyi kullanan teröristler olabilir. Bunların yakalanmasında bu sistem çok önemli. Yani ülke güvenliği için, emniyeti için de çok önemli. Dolayısıyla biz bu işi destekliyoruz. Sayın Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Biz de altyapımızı hazırlıyoruz. 1 Mart 2025'ten sonra bu sistemleri edinmeyen araçlar muayeneden geçemeyecek. Teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Teknolojik imkanları kullanmamız lazım. Yine bu konuda esnaf arkadaşlarımızı, şoför arkadaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.