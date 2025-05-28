Tarımda Don Önlemleri ve Destekler - Son Dakika
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Tarımda Don Önlemleri ve Destekler

Tarımda Don Önlemleri ve Destekler
28.05.2025 19:39
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TBMM Komisyonu, zirai donun etkilerini azaltmak için saha çalışmaları ve destekleri sürdürüyor.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, "Önümüzdeki yıl verim kayıplarının yaşanmaması ve birtakım tedbirler alabilmemiz için uzman ekiplerimiz sahada çalışıyor. Önümüzdeki yıl, bu donun etkisiyle verim kayıplarını en aza indirmekle ilgili başarılı olunacaktır" dedi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Korkmaz, "Bu hafta sonu Malatya'dan başlayarak Adıyaman, Maraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri bölgelerinde saha incelemeleri yapacağız. Gelecek hafta komisyonumuzun yapacağı toplantıda bu ilk ziyaretlerden edinmiş olduğumuz gözlemlere dayalı bir ön rapor hazırlayarak bunu TBMM Başkanlığımıza takdim edeceğiz. Bayram öncesindeki çalışmalarımızda da bakanlığımızın bayramdan sonra yapacağı çalışmalara ve Cumhurbaşkanlığımıza sunacağımız bir bilgi anlamında da ilk çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Bayramdan sonra, saha ziyaretlerimiz, kurum bilgilendirme çalışmalarımız gerek akademisyenlerin gerekse sivil toplum örgütlerinin bu konulardaki bilgilendirmelerini dinleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÖN TEPSİTLERİ TAMAMLAMIŞ BULUNUYORUZ'

Komisyon Başkanı Korkmaz'ın ardından Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, milletvekillerine sunum yaptı. Özdemir 2014 yılının mart ve nisan aylarında meydana gelen ani hava değişimleri nedeniyle de tarımsal etkilenmenin meydana geldiğini hatırlatarak, "O yıllarda, tabii, hububat ve sebze alanlarımız yoğunluktaydı. 2025 yılının nisan ayında ise hava sıcaklıklarının özellikle 9- 13 Nisan tarihleri arasında eksi 17, eksi 18 derecelere kadar düştüğünü görüyoruz. Yıllar itibarıyla baktığımız zaman 2014'ten bugüne kadar zirai don olaylarının tarımsal üretime etkisine baktığımız zaman, 2014 ve 2025 yılının ön plana çıktığını görüyoruz. 2025 yılında, özellikle meyve grubunda çok geniş alanlara yaygın bir şekilde meydana gelen don afeti meyve ürün gruplarında büyük etkilenmelere neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 30 yılın en şiddetli don olayı kaydedildi. Özellikle 65 ilimiz olmak üzere 34 ilimizde yoğun olarak gerçekleştiğini, don hadisesinin meydana geldiği ilk günlerde belirledik ve özellikle 16 meyve grubunun bu don etkisinden fazla olarak etkilediğini gördük. Bunların ilk etapta, hem il, ilçe müdürlüklerimiz hem de TARSİM ekiplerimizle hızlı bir şekilde tespitlerini, ön tespitlerinin tamamlanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

'DON ÖNLEYİCİ TEDBİR ALAN ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 ORANINDA HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zirai don olaylarını önlemek için birtakım tedbirler aldığını aktaran Özdemir, "Özellikle kırsal kalkınma yatırımları kapsamında bu don önleyici tedbirler alan üreticilerimize yüzde 50 hibe oranında destek vermekteyiz. Devlet destekli tarım sigortalarında ise don olayında devlet prim desteğinin yüzde 67'sini devlet prim desteği olarak sağlamaktayız. Ayrıca, bu üreticilerimize birtakım indirimler sağlıyoruz; genç çiftçi, kadın çiftçi indirimleri gibi fakat bunun yanında ilave olarak yine don önleyici sisleme, pervane ve diğer unsurları kullanan üreticilerimize de yine yüzde 25 ila 35 arasında birtakım devlet desteği primi veya indirimler sağlıyoruz. Hatta 2017 yılından günümüze kadar 1,5 milyarlık bir prim indirimi sağlamış olduk. Meteorolojik alarm ve uyarıcılarla da SMS'lere de bilgilendirmelere de yine, üreticilerimize mesajlar gönderiyoruz. Yine, bu don olayında da yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetlerimizi sürdürdük. SMS yoluyla, görsel basın yoluyla üreticilerimize don olayının yaşanacağıyla ilgili, geniş çaplı bir don olayının yaşanacağıyla ilgili çeşitli bilgilendirme çalışmaları yaptık" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN ZARARININ TAZMİNİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR'

Özdemir, zirai don olayının etkilerinin hemen ortaya çıkmayacağını ve zararın tespiti için Bakanlık ve TARSİM ekiplerinin belli bir takvime göre çalıştığını ekledi. Özdemir, "Önümüzdeki yıl verim kayıplarının yaşanmaması ve birtakım tedbirler alabilmemiz için uzman ekiplerimiz sahada çalışıyor. Ekipler sürekli olarak sahada 'yoğun bakım çalışmaları' dediğimiz; 'budama, ilaçlama, gübreleme veya diğer kültürel ve teknik işlemler', onlarla ilgili sürekli sahadalar, bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl bu donun etkisiyle verim kayıplarını en aza indirmekle ilgili başarılı olunacaktır. Tabii, sigortacılık konusunda da don hadisesi yaşanmasından sonra hepimiz üreticilerimizden, sivil toplum kuruluşlarından, sahadan gelen bütün talepleri değerlendiriyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda yeni sigortacılık modeliyle ilgili çalışmalarımız da başlamıştır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda il, ilçe müdürlüklerimizden gelen hasar tespit neticelerine göre de yine üreticilerimizin zararının tazmini konusunda çalışmalarımız da hızla sürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir'in sunumunun ardından komisyon, milletvekillerinin görüş, öneri ve sorularıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kamil Özdemir, Doğal Afetler, Çiftçilik, Politika, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Don Önlemleri ve Destekler - Son Dakika

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