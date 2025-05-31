İnfaz Düzenlemesi Tartışmaları Başladı - Son Dakika
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İnfaz Düzenlemesi Tartışmaları Başladı

31.05.2025 18:50  Güncelleme: 22:35
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AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan, infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, infaz düzenlemesinin toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Birçok maddenin ise vatandaşların toplanma özgürlüğünü engelleme amacı taşıdığına dikkat çeken Emir'e AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Türkiye Saraçhane'den ibaret değil" yanıtı verdi. Emir ise, "Buraya Saraçhane maddeleri getirmişsiniz" ifadelerini kullandı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, "Türkiye Saraçhane'den ibaret değilse neden bütün İstanbul Adliyesi'ni neden Saraçhane'ye yığıyorsunuz o zaman" diyerek tepki gösterdi.

(TBMM) - AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan, infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, infaz düzenlemesinin toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Birçok maddenin ise vatandaşların toplanma özgürlüğünü engelleme amacı taşıdığına dikkat çeken Emir'e AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Türkiye Saraçhane'den ibaret değil" yanıtı verdi. Emir ise, "Buraya Saraçhane maddeleri getirmişsiniz" ifadelerini kullandı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, "Türkiye Saraçhane'den ibaret değilse neden bütün İstanbul Adliyesi'ni neden Saraçhane'ye yığıyorsunuz o zaman" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladığı ve 9 farklı kanunda değişiklik öngören 30 maddelik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Anayasaya aykırılık önergesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasına CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona tepki göstererek başladı. Emir, şunları söyledi:

"Tam bir düşman ceza hukuku uygulanıyor"

"Tam bir düşman ceza hukuku uygulanıyor. Önce karar veriliyor; kimi tutuklayacağız, kimi siyaset sahnesinin dışına iteceğiz kiminle yarışmak istemiyoruz. O kişi bugün Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 kez yenildiği Ekrem İmamoğlu'na 5. kez yenileceğini gördüğü için, korktuğu için bildiği için operasyonun düğmesine basmıştır. Bugün İstanbul Başsavcılığı üzülerek söylüyorum ki talimatla hareket etmektedir. Bu soruşturmaların siyasi olduğunun altını çizmek gerekir. Hukuk devletinde elbette ki yargılanamayacak kimse yoktur. Ama özellikle bir yolsuzluk soruşturması yapılıyorsa soruşturmanın içerisinde somut deliller olmalıdır. Para hareketleri, sebepsiz zenginleşme, kara para, paranın yurtdışına transferi olmalıdır. MASAK belgeleri olmalıdır. Bunlar olmadan bir sabah kalkıyoruz birinci dalga bir sabah kalkıyoruz ikinci dalga. Nereye kadar bu olacak? Böyle bir yolsuzluk soruşturmasını kabul etmiyoruz. Bu insanlar seçilmiş kamu görevlileri. Bu kişileri daha şafak sökmeden gözaltına alıyorsunuz. Sonra da delil olmadığı için şüpheliden delile gitmeye çalışıyorsunuz.

Özellikle kadın tutukluların revire götürülme bahanesi ile Savcının karşısına çıkartıldığını belirten Emir, kişileri yalan beyan vermeye zorlandığını iddia etti. Emir, "Bizim söylediğimiz ifadeyi verirsen çocuklarını görürsün, bu ifadeyi vermezsen ne çocuklarını görürsün ne de 20 yıl buradan çıkarsın, diyorlar" ifadelerini kullandı.

Emir, "Biz yargıdan korkmayız, kaçmayız ama tutuklu yargılama maalesef Türkiye'de bir tedbir önlemi olmaktan çıkmıştır. Bir hukuk devletinde 450 bin hükümlünüz olacak bunun 100 binden fazlası tutuklu olacak. Siz o günkü konjonktüre göre bir infaz kanunu getireceksiniz ve biz burada buna 'evet' diyeceğiz. Biz seçilmişlerin tutuklu yargılanmasına kesinlikle karşıyız. Bu halkın vermediğini adliye koridorlarında gasp etmektir" ifadelerini kullandı.

"Amaç CHP'li belediyeleri sıkıştırmak"

İtirafçı olduğu ifadesi ile yeni operasyonun başlatıldığı iddia edilen İhsan Aktaş'a ilişkin ise Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi AKP'ye çok yakın bir iş adamı. Yargıtay da TBMM de dahil kamu kurumlarından 4,5 milyar lira ihale kazanmış toplamda. İhalelerin belirli adreslere nasıl paslandığını buradaki herkes biliyordur. Ama bu kişi Beşiktaş Belediyesiyle, Küçükçekmece Belediyesiyle bizim Adana'daki birkaç belediyemizle iş yapmış. Olabilir, çünkü adamın makine parkı, iş deneyimi buna müsait. Bizim belediyemizden ihale aldıktan sonra savcılık harekete geçiyor. Ortada bir usulsüzlük varsa bütün ihalelerin üstüne gidilsin. Yok, 2019'dan sonrasına bakılıyor. Amaç; CHP'li belediyeleri sıkıştırmak. Beyefendi itirafçı olmuş ve sadece CHP'li belediyelerin üzerine gidilen bir durum var. Buna adalet diyemezsiniz. Bir an evvel bu hukuksuzluklardan vazgeçilsin. Bire bir sohbetlerde sizin de içinize sindiremediğinizi görüyorum. Ama böylesine bir düşman hukuku uygulamasına müsaade etmeyin."

"Reform kelimesi sizin ağzınızda sakıza dönmüş"

Emir, 10. Yargı Reformu Paketine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Önümüzde bir yargı paketi var. Covid 19 yasası çıkarken büyük bir adaletsizlik olmuştu. O sırada hükmü kesinleşmiş olanlar evlerine gittiler ama hükmü kesinleşmemiş olanlar cezaevinde kaldılar. Oysa kişilerin hükümlerinin kesinleşmemiş olması bu kişilerin suçu değil, devletimizin suçu. Eğer bir kişi yıllarca hüküm bekliyorsa bu bizim yargı sistemimizin nasıl yerlerde süründüğünü ortaya koyan bir örnektir. Bizim bunu düzeltmemiz gerekirken beklenti yarattık, ailelerde umut yarattık. Yaratılan beklentileri boşa çıkartacak bir kanun teklifi. Eğer böyle olacaktıysa neden bu kadar umut yarattınız. Reformdan bahsediliyor. Reform kelimesi sizin ağzınızda sakıza dönmüş. Reform ikide bir yapılmaz, ikide bir yapılıyorsa onun adı reform olmaz. Reform dediğiniz bir kere yapılan köklü bir değişikliktir.

Anayasa kararlarına uyulmuyor. Türkiye'nin bir hukuk devleti reformuna ihtiyacı var. Ama bunları bırakıp AYM kararlarını defalarca iptal eden ve bunları noktasına dokunmadan yeniden geçiren bir anlayışa sahipsiniz.

"Çağdaş bir infaz kanununa ihtiyacımız var"

Bizim çağdaş bir ceza adaleti sistemini kurabilmemiz için çağdaş bir infaz kanununa ihtiyacımız var. Suç oranını düşürmeye çalışan bir infaz kanuna ihtiyacımız var. Her defasında o günkü ihtiyaca göre bir şey getiriyorsunuz. Yanlışı yanlışla çözemezsiniz. Eliniz neye değdiyse, o gün neyi konuşmak istiyorsanız kanun teklifi olarak getirmişsiniz. Maddelere baktığımızda adaleti bulmak neredeyse imkansız. Bizim ceza sistemimizde bir caydırıcılık olmadığını ifade etmek isterim. Yatarı olmayan suçlar olunca daha çok suç işlendiğini iddia ediyorsunuz. Aslında insanların Türkiye'de normalde hiç yargılanmaması gereken yargılandığını hatta tutuklandığını göz önüne aldığınızda aslında bunun toplumdaki otoriterliği arttırmaya yönelik bir adım olduğunu görüyoruz. Bilsinler ki diyorsunuz bir paylaşım yapmanın bundan sonra bir cezası var, en az beş gün hapse koyacağız. Ceza sisteminin dengeleri tamamen bozulmuş durumda. Türk Ceza Kanununda cezalar evrensel ölçütlere göre yüksek. Ama Türkiye'de cezaevleri tıka basa dolu. Bu yüzden de 2-3 yılda bir infaz kanununda değişiklik yapıyorsunuz.

Komisyonda 'Saraçhane' tartışması

12.maddede yapılacak düzenleme ile gaz fişeği kullanmanın gaz fişeği ile birini yaralama suçu ile aynı cezaya sahip olacağını ve bunun hukukta ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Murat Emir, "Bu ihtiyacın Saraçhane'de başlayan toplumsal muhalefetin ayağa kalkması olduğunu biliyoruz. Ama bununla sizin yaptığınız hukuksuzluklara isyan eden halkı evine sokabileceğinizi ve direncini kırabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi. Bir başka maddede yer alan 'kişilerin toplu olarak bulundukları yer' ifadesinin de oldukça muğlak bir ifade olduğunu belirten Emir, "Böyle olduğu zaman orada bulunanlar da mı cezalandırılacak? Yoksa sadece o kişi mi cezalandırılacak o bile belli değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye Saraçhane'den ibaret değil. Ben bu konuşmaya tahammül edemiyorum" dedi. Emir ise, "Siz buraya Saraçhane maddeleri getirmişsiniz. Saraçhane'yi siz unutun" dedi ve Karslı'ya isterse dışarıda çay içebileceğini kendisini dinlemek zorunda olmadığını ifade ederek, "Siz dinlemeyince biz rahatsız olmayız" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, "Türkiye'de adalet sizin tahammül sınırınızda mı başlıyor? Türkiye Saraçhane'den ibaret değilse neden bütün İstanbul Adliyesini neden Saraçhane'ye yığıyorsunuz o zaman. Her sabah operasyonla kalkıyor Türkiye" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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