- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü

MANAMA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bahreyn temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Manama'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü. Bahreyn Ulusal Meclisi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Kurtulmuş ile Musalam heyetler arası toplantıya başkanlık etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn halkının iki dost ve kardeş millet olduğunu belirterek, evlerinde gibi hissettiklerini söyledi. Ziyaretlerinin Türkiye-Bahreyn ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımasını dileyen Kurtulmuş, "Geçtiğimiz yıl Türkiye-Bahreyn ilişkilerinin 50. yılı geride bırakıldı. Şimdi biz bundan sonra önümüzdeki 50 yılda bakmak ve bu ilişkileri daha ileriye götürmek için neler yapabiliriz, bunları konuşmak durumundayız" dedi.

Bahreyn Kralı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşliğin iki ülke hükümetlerinin güzel bir iş birliği içerisinde çalışmasına vesile olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bizler de parlamentolar olarak bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak durumundayız. Özellikle günümüzde parlamenter diplomasi uluslararası ilişkilerin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Öncelikle parlamentolarımızda dostluk gruplarının tesis edilmesi ve onların arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi önemlidir. Biz bu çerçevede seçimden hemen sonra Bahreyn Dostluk Grubu'nu kurduk. Dostluk grupları arasındaki ilişkilerle de parlamentoların daha yakın çalışması mümkün olacaktır" ifadesini kullandı.

İki ülkenin ticari ilişkilerinin büyük potansiyel taşıdığını belirten Kurtulmuş, mevcut ilişkilerin farklı sektörlerde daha da ileri düzeye çıkarabileceklerine inandıklarını vurguladı. Kurtulmuş, iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisinin olmasını da önemsediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Asya Futbol Konfederasyonuna üye başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Konfederasyon yöneticisi Bahreynli bir yetkili ve bu konuda desteklerini bekliyoruz. Maalesef tüm olumlu çabalarına rağmen KKTC, Batı'nın cezalandırmalarına maruz kalmıştır. Bu şekilde uluslararası platformlarda destek vererek KKTC'nin tanınmasına konusunda destek vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İnşallah başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulacaktır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamları karşısındaki duruşu nedeniyle Bahreyn'e teşekkür etti. Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıyla Filistin davasının yeni bir aşamaya geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Şahsen bunun on yıllar boyunca sürecek yeni bir aşama olacağını düşünüyorum. İnşallah başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulacaktır" diye konuştu. Kurtulmuş, üç önemli konuda birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayarak, "Birincisi, Netanyahu yönetiminin yalnızlaştırılması. Lahey'de çıkan karar bu durumu destekliyor. Uluslararası alanda özellikle batı kamuoyunda Netanyahu'yu yalnızlaştırmak ve devamında bu konuyu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne götürmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

İkinci alanın ise insanlık konusu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Tüm dünyada farklı inançlardan insanlar bu zulme karşı çıkıyor ve yeter artık diyor. Bu insanlık için önemli bir gelişmedir. Halklar bu insanlık cephesini kendisi kurmuştur ancak şimdi de devletler, hükümetler buna destek vermelidir" diye konuştu.

"İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı"

Üçüncü cephenin ise İslam ülkelerinin durumu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "İsrail'in en büyük gücü sahip olduğu imkan, silah ya da arkasındaki destek değil, İslam dünyasının dağınıklığı ve birlikte irade gösterememesidir. Bu üç alanda birlikte çalışarak Filistinli kardeşlerimize destek olarak bölgede kalıcı güzel bir sonuç alabiliriz. Aksi halde bu saldırılar durdurulamaz ise bölgede ve dünyada yeni çatışmaların kaynağı olacaktır" dedi.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, iki ülke parlamentoları olarak Bahreyn ve Türkiye arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin için verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini dile getiren Al Musalam, kendilerinin de aynı şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Al Musalam, Filistin'de çözümün, tam bağımsız ve başkenti Kudüs olan devletin kurulması olacağını belirterek, Bahreyn olarak Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesine karşı olduklarını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da yer aldı.