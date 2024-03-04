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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Outtara ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş:

" Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı, kazan kazan prensibi çerçevesinde bütün Afrika halklarıyla yakın işbirliğini geliştirmektir"

ABİDJAN - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Outtara ile bir araya geldi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı, kazan kazan prensibi çerçevesinde bütün Afrika halklarıyla yakın işbirliğini geliştirmektir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abidjan şehrinde Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Outtara ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo Adama'nın da bulunduğu görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili halklarının dost ve kardeş olduğunu, Devlet Başkanı Outtara'nın dostluk ve kardeşlik duygularıyla kendisini ve heyetini ağırladığını ifade etti. Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili meseleleri bir kere daha ele alma fırsatı bulduklarını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularıyla kültürel, eğitim ve turizm alanında yapılabilecek karşılıklı gelişmelerin de görüşmede değerlendirildiğini bildirdi.

"Filistin davasına destek ve İsrail'in Gazze'deki bu insanlık suçlarının durdurulması konusunda neler yapılabileceğini de uzun uzun görüşme fırsatımız oldu"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Görüşmemizde iki ülke arasında var olan 600 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin çok daha ileri boyutlara götürülmesi için kararlılık vurgusunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Ayrıca Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin siyasi liderliği açısından ortaya koymuş olduğu fikirler bakımından taktir ve teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusundan sonra başlayan yeni dönemde, Filistin davasına destek ve İsrail'in Gazze'deki bu insanlık suçlarının durdurulması konusunda neler yapılabileceğini de uzun uzun görüşme fırsatımız oldu" dedi.

Kurtulmuş, görüşmede dünyada hakkaniyetli, adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği, ortak neler yapılabileceği konusunda da fikir paylaşımında bulunduklarını aktardı. Afrika'yı çok yakından takip ettiklerini, Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden birisi olan Fildişi Sahili'ndeki gelişmeyi takdirle izlediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı kazan kazan prensibi çerçevesinde bütün Afrika halklarıyla yakın işbirliğini geliştirmektir. Ümit ediyoruz ki Afrika, önümüzdeki dönemde güven ve istikrar içerisinde gelişecek dünyanın en önemli bölgesidir" dedi.

Görüşmede İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.