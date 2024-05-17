TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda gençleri kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda gençleri kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençleri kabul etti. Kurtulmuş, gençlere TBMM'ye neden 'Gazi Meclis' dendiğini anlattı ve Türkiye'nin gençlerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

17.05.2024 12:47
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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençleri kabul etti. Kurtulmuş, "Başta Filistin'in masum ve mazlum gençleri olmak üzere dünyanın bir çok yerinde büyük kahırlar içerisinde yaşayan gençlerin geleceğe ait gözünü dikip baktığı yerlerin başında Türkiye geliyor. Ne yapıyor olursanız olun, ülkemizin sorumluluklarının üstüne bir de dünyanın mazlum milletlerinin gençlerinin sorumlulukları da sizlerin omuzlarının üzerindedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençleri bugün TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, gençlere TBMM'ye neden 'Gazi Meclis' dendiğini anlattı. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki içinizden çok sayıda arkadaşımız hayatının belli safhalarında TBMM'de görev yapacak, Türkiye'nin geleceğinde yer alacağınızdan hiç şüphem yoktur" dedi.

"19 MAYIS, MİLLİ TARİHİMİZİN SIRADAN SAYFALARINDAN BİRİSİ DEĞİLDİR"

19 Mayıs Türkiye'nin milli mücadelesinin dönüm noktalarından birisidir. Sansun'a çıkmak, bir milli mücadeleyi başlatmak ve emperyalizmin Anadolu'yu işgal eden öncü ordularına fırsat vermemek için ortaya konulmuş tarihi bir kararlılıktır. 19 Mayıs, milli tarihimizin sıradan sayfalarından birisi değildir. Bir kararlılığın, azmin ve inancın müşahaz bir hailidir. O yokluklar ve yoksunluklar içinde ecdadımızn karalılığı olmasaydı, azmi ve mücadele gücü olmasaydı bizler bugün burada olamazdık.

"BÜYÜK KAHRAMANLIKLARIN ARKASINDA HEP GENÇLERİMİZ OLDU"

Büyük kahramanlıkların arkasında hep gençlerimiz oldu. Gençlerimiz inançlar, azimle kararlılıkla ama hep bir büyük hedefe kenetlenerek yol aldılar. Birinci asırda elde ettiğimiz bütün kazanımlarımızı koruyarak daha da güçlendirerek ikinci asrında Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın her yerinde sözü güçlü, gücü tesirli ülke hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sağdan soldan esen kuvvetli rüzgarlar bizi yerle bir etmek için bütün gücünü kullandıysa bugün de aynı rüzgarlar çok daha kuvvetli şekilde esmektedir. İstikametimizi, hedefimizi belirleyeceğiz, özellikle ülkemizin en büyük kazanımı olan gençliğimizi en güzel şekilde ileriye doğru hazırlayacağız.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ İDDİALI, İRADELİ VE AHLAKLI OLMAK ZORUNDADIR"

Türkiye'nin gençleri iddialı, iradeli ve ahlaklı olmak zorundadır. Türkiye'nin gençliği sadece Türkiye için servet, kazanım değil aynı zamanda dünya insanları için bir umut, bekleyiştir. Zamanın ruhunu kavrayanlar ancak zamana hükmedebilirler. Dünyanın bir çok yerinde çok hızlı gelişmelerin olduğu bir dönemde zamanın ruhunu okuyamayanların ancak geriden takip edebildikleri aşikardır. Türk gençlerine düşen zamanın ruhunu en iyi şekilde kavrayarak, sanatta, sporda, kültürde, düşüncede, yenilikte Türk gençliğinin çok ileride olması şarttır. Sizlerden beklentimiz bugünün şartlarını çok iyi kavramak, dünyadaki yaşıtlarınızla her alanda en iyi şekilde mücadele etmek, buradan geleceğe ilişkin fikirleri ve istikametleri temin edebilmektir.

Tabii ki farklı fikirlerimiz olacaktır ama ortak hedeflerimiz noktasında müşterek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli hale getirmek, bu hedef Türkiye'nin öncülüğünde yeni ve adil dünyayı kurabilmek olmaktır. Başta Filistin'in masum ve mazlum gençleri olmak üzere, dünyanın bir çok yerinde büyük kahırlar içerisinde yaşayan gençlerin geleceğe ait gözünü dikip baktığı yerlerin başında Türkiye geliyor. Ne yapıyor olursanız olun, ülkemizin sorumluluklarının üstüne bir de dünyanın mazlum milletlerinin gençlerinin sorumlulukları da sizlerin omuzlarının üzerindedir."

Konuşmanın ardından Kurtulmuş'a hediye takdimi yapıldı. Gençler Kurtulmuş'a Türk bayrağı ve 81 ilden gelen toprağın yer aldığı vazo ile KKTC'den gelen hediyeyi verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı\'nda gençleri kabul etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda gençleri kabul etti - Son Dakika

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