TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.
Bakü'deki Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 14'üncü Genel Kurulu ve APA Dönem Başkanlığının devri dolayısıyla Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.
APA Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devretmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, Gafarova'nın APA Dönem Başkanlığı sırasında, yükselen bir güç olan Asya parlamentoları arasında siyasi işbirliğinin gelişmesi konusunda olumlu adımlar atacağını ifade etti.
Kurtulmuş, TBMM ve Türkiye olarak Azerbaycan Milli Meclisine her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdiği başarıdan gurur duyduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Aliyev'e ve hükümete başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iki ülke arasındaki işbirliğini ileriye taşıma hedeflerinin ülkelerin ortak çalışma programlarına yansıdığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptının da kardeşliği pekiştiren, işbirliği hedeflerinin kağıt üzerinde kalmadığını gösteren önemli bir adım olduğunu bildirdi.
Savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere her alanda işbirliğinin sürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, ortak projelerin kısa sürede hayata geçirilmesiyle bölgeye bir can suyu verileceğini anlattı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan arasındaki potansiyelin bölgesel bir güce dönüştürülmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından, abat edilmesi yönünde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde en önemli konunun Zengezur Koridoru'nun açılması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, koridorun açılmasıyla bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçleneceğini de belirtti.
Kafkasya'da yeni bir barış perspektifine ihtiyacın bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan üçlü mekanizmasının sağlıklı şekilde devam etmesi, ardından Rusya, İran ve Ermenistan'ın bu sürece katılmasıyla Kafkas halklarının sorunlarının çözümüne dönük mekanizmalar kurması gerektiğini vurguladı.
Üniversitenin kurulması ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak
Azerbaycan Başbakanı Asadov da TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Bakü'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, APA 14. Genel Kurulunda alınan kararların hayırlı olmasını diledi.
Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeniden seçildiğini ve ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini anımsatan Asadov, bu seçimin ilk defa Azerbaycan'ın egemenliğindeki bütün topraklarda sandıkların kurulması bakımından tarihi öneme sahip olduğunu kaydetti.
Aliyev'in Türkiye ziyaretinde önemli anlaşmaların imzalandığına dikkati çeken Asadov, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasının da ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.
Parlamentolar arasındaki ilişkileri önemsediklerini belirten Asadov, dostluk gruplarının karşılıklı çalışmalarının olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.
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