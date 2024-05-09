TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba yetkilileriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba yetkilileriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmelerde ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konuları ele aldı. Türkiye'nin insani dış politika anlayışı gereği, tüm coğrafyalarla ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, Küba ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını ifade etti. Ayrıca, görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ele alındı ve yeni bir dünya sistemi için ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Küba Başbakanı Cruz ile de bir araya gelerek, Türk firmalarının Küba'ya yönelik ilgilerini ve işbirliklerini değerlendirdi.

09.05.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'nın başkenti Havana'da, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Devrim Sarayı'nda görüştüğü Küba Devlet Başkan Yardımcısı Mesa ile ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Türkiye olarak, insani dış politika anlayışları gereği, tüm coğrafyalarla ilişkiler geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Küba ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Küba halkının Filistin ile dayanışmasını ifade etmesini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, uluslararası sistemde ülkelerin egemen eşitliğini savunan yeni, adil bir dünya sisteminin kurulması için ortak hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Küba Başbakanı Cruz ile görüşme

Kurtulmuş, daha sonra Küba Başbakanı Cruz ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türk firmalarının Küba'ya yönelik ilgilerinin ve Küba'daki faaliyetlerini genişletmelerinin sevindirici olduğunu belirtti.

Küba halkının hayatlarına dokunan işbirliklerini önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, TİKA üzerinden Küba'daki bazı ekonomik kalkınma projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel de yer aldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement