TBMM\'de AK Partili Ök ile YENİ Partili Kaya arasında istifa tartışması çıktı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya arasında "istifa" tartışması yaşandı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Görele ve İBB kreşlerinde taciz iddialarını gündeme getiren Ök, "Bence Asu Hanım, siz görevinizi yapamıyorsunuz, istifa edin" dedi. Kaya ise Yalım'ı partiden attıklarını belirterek, "Şirin Ünal'a ne yaptınız? Yoksulluk, 'kadınlar katlediliyor', 'emekliler aç' diyoruz, Özkan Yalım diyorsunuz. Özkan Yalım'a lanet olsun" yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu üzerindeki görüşmeler sürüyor.

SİLKİN ÜN: "EN BÜYÜK ALDATMACA BU BÜTÇEYİ 'SOSYAL DEVLET GÜÇLENİYOR' DİYE SUNMAKTIR"

Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bakanlığın bütçeden aldığı payın yıllar içerisinde azaldığını belirterek, "Önümüzde enflasyon karşısında eriyen, yardım alan sayısını düşüren, hedefleri de tutmayan gerçekleşmeye göre küçülten bir bütçe var. Sözler ile rakamlar arasındaki mesafenin açıldığını çok net bir şekilde görebildiğimiz bir bütçe. Bakanlığın derdi çok ama bütçesi yok" dedi.

Bakanlığın bütçeden aldığı payın beş yılda yüzde 3,40'tan yüzde 2,48'e gerilediğini ifade eden Ün, "Yani bu ne demek? Bakanlık bütçesinin aslında üçte biri beş yıl içerisinde buhar olup uçmuş demek. Genel bütçeden aldığı pay küçülmekle kalmamış, bütçenin artışı içinde bulunduğumuz yılın enflasyonunun bile altında kalmış. Üç yıldır Bakanlığın bütçesi enflasyon karşısında eriyor ve siz sosyal yardımları tutmayan bu hedeflere endeksleyerek yapıyorsunuz ve yoksulun ekmeğiyle oynamış oluyorsunuz" diye konuştu.

Bütçenin kendi içindeki dağılımını da eleştiren Ün, personel giderleri ve yönetim destek giderlerinin sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 61 arttığını, Bakanlığın temel faaliyet alanını oluşturan cari transferlerdeki artışın ise yüzde 21'de kaldığını söyledi. Ün, şöyle konuştu:

"Yoksulun, engellinin, yaşlının, çocuğun hayatına dokunacak olan bütçe payı yüzde 21 artmış. Yönetim giderlerinin yardım giderlerinden üç kat hızla büyüdüğü bir bütçe, kendisine daha çok, vatandaşa daha az bakmaya başlamış bir bütçe demektir. En büyük aldatmaca da bu bütçeyi 'sosyal devlet güçleniyor' diye sunmaktır."

"AİLE VE NÜFUS ON YILI" BÜTÇESİNİ ELEŞTİRDİ

Ün, aile ve nüfus politikalarına ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu savunarak, "Dördüncü bütçe yılındayız ve iktidarıyla, muhalefetiyle nüfusun kendini yenileyememe problemine dikkat çekiyoruz. Bir milletin kendi çocuklarını yetiştirmekten vazgeçmesi halini yaşıyoruz açıkça. 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi, biz de bütçede bu seferberliğin karşılığına bakalım dedik ve yüzde 4,4. Kadının güçlendirilmesine baktık, yüzde 1,4. İkisini topladığınızda yüzde 6 pay edemiyor" dedi.

Evlenecek gençlere verilen faizsiz krediden 2025 yılında 6 bin 568 çiftin yararlandığını, 2027 yılı hedefinin ise 6 bin 601 çift olduğunu belirten Ün, iki yıl içerisinde yalnızca 33 çiftlik artış öngörüldüğünü kaydetti. Ün, şöyle konuştu:

"Bu ülkede her yıl yarım milyondan fazla nikah kıyılıyor, biz 6 bin 600 çifte nikah kredisi vererek nüfus seferberliği yapmış olacağız. Üstelik 2026 planı 7 bin 235'ti, gerçekleşme tahmini 6 bin 439'da. Yani bu hedefin de gerisindeyiz ve gelecek yılın hedefini tutmayan bu rakama göre küçültmüş oluyoruz."

Aile danışmanlık hizmetlerinden yararlananların sayısını artırmak yerine daha az kişiye ulaşılmasının hedeflenmesini de eleştiren Ün, bunun Aile Yılı'nın ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.

Ün, gündüz kuşağı programlarının aile kurumuna zarar verdiğini savunarak, "Bir toplum için en tehlikeli yozlaşma, normalleşmedir değerli arkadaşlar. İktidar bir yandan 'Aile kurumunu güçlendireceğiz' diyor ama öbür taraftan kendi eliyle oluşturduğu yerli ve milli medya, aile kurumunun temellerini dinamitliyor. Başta Sayın Bakan olmak üzere bütün Bakanlığın, sözde yerli ve milli medyanın aile kurumuna ne denli zarar verdiğinin farkında olduğuna inanıyorum ama seslerini çıkaramıyorlar. Belki siz ses çıkarırsanız cesaret eder, bir sonuç alırsınız Sayın Bakan" ifadelerini kullandı.

ESEN: "BAKIM VERENLERİN SİGORTASI VE EMEKLİLİĞİ KONUSUNDA YETKİ VE SORUMLULUK KARMAŞASI YAŞANIYOR"

Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Elif Esen de engelli ve yaşlı yakınlarına bakım veren kişilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Bakım verenlerin yıllarca evlerinden ayrılamadığını, eğitim ve çalışma hayatından uzak kaldığını belirten Esen, bu kişilerin gelirlerini ve emeklilik imkanlarını da kaybedebildiğini söyledi.

Esen, Bakan Göktaş'a daha önce yönelttiği yazılı soru önergesine verilen yanıtta, Temmuz 2026 itibarıyla 488 bin 564 kişinin evde bakım yardımından yararlandığı bilgisinin yer aldığını aktardı. Önceki yanıtta Ekim 2025 için bu sayının 519 bin 945 olarak belirtildiğini ifade eden Esen, "İki cevap arasında 31 bin 381 kişilik bir artış var. Bu değişimin nedenlerini, yeni kabul, ret ve yardımın sona erme gerekçelerini birlikte açıklamanızı sizden rica edeceğim" dedi.

Bakım verenlerin sigortası ve emekliliği konusunda kurumlar arasında yetki ve sorumluluk karmaşası yaşandığını savunan Esen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda ortak çalışmaya öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Üzerinde çalıştıkları bakım ekonomisi modeline ilişkin önerilerini de paylaşan Esen, bakım verenlerin bakım süresince kapasite geliştirici eğitimler almasını, deneyimlerinin sertifikalandırılmasını ve sosyal güvenlik kapsamına alınmasını önerdi. Esen, "Bakım görevi sona erdiğinde aldığı eğitim ve edindiği deneyim de profesyonel meslek elemanı olarak çalışabilmesini sağlayacak. Bunun için 2027'de pilot uygulama başlatılmasını, maliyetinin ve prim desteğinin Çalışma Bakanlığı'yla birlikte bu bütçeye konulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Engelli ailelerinin desteklenmesi gerektiğini de belirten Esen, gündüz bakım ve kısa süreli misafir bakım hizmetlerinin çeşitlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını istedi. Engelli çocuğuna bakım veren annelerin kendi ihtiyaçları, sağlık tedavileri ve diğer çocuklarıyla ilgilenebilmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade eden Esen, yaşlı bakımında da ailelere benzer destekler sunulmasını talep etti.

Esen, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim programları için yaklaşık 163,5 milyar lira ayrıldığını belirterek, bu kaynağın erişilebilir ulaşım ve hizmetler, erken müdahale ve bağımsız yaşama katkısının hangi göstergelerle izleneceğini sordu.

AK PARTİ'Lİ ÖK'TEN 6284 VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise kadın ve aile politikalarının birbirini tamamlayan politikalar olduğunu belirterek, "Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Biz bugüne kadar bu yönde hizmetler yaptık" dedi.

AK Parti'nin kadın politikalarının temel başarısının kadınların hayatın her alanında yer alabilmesini sağlamak olduğunu savunan Ök, iktidarları döneminde Anayasa'ya pozitif ayrımcılık ilkesinin eklenmesinden Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere ve 6284 sayılı Kanun'a kadar birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ök, "Evet, sözleşmeden çıkılmış olabilir ama bizim 6284 gibi güçlü bir kanun altyapımız var ve bununla ilgili gerekler yapılır. Sadece şiddetle ilgili 6284 sayılı Kanun'un altında kalmıyoruz. Birçok düzenlemeyi hep birlikte hayata geçirdik. ŞÖNİM'lerimiz var, KADES'ler var, şiddet izleme merkezlerimiz var" diye konuştu.

Kadınların iş hayatına katılım oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu belirten Ök, kadınların istihdamına yönelik KOSGEB, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla destekler verildiğini ifade etti.

Ök, kadın ve aile politikalarının yanı sıra doğurganlık oranlarına da değinerek, nüfusun azalmasını bir beka meselesi olarak gördüklerini söyledi. Aile ve Gençlik Fonu'nun devreye alındığını belirten Ök, gençlere evlilikleri için 250 bin liraya kadar destek sağlandığını kaydetti.

Doğum yardımlarına ilişkin de konuşan Ök, daha önce 400 lira olan ilk çocuk yardımının 5 bin liraya çıkarıldığını, ikinci çocuk için 1 bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin lira destek verildiğini belirterek, "Yeterli mi, değil. Ama bütçe imkanları doğrultusunda desteklerimiz devam edecektir" dedi.